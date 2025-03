Ischia, un punto pugliese. I gialloblù escono indenni dall’insidia del Nardò

NARDO’-ISCHIA 0-0

Serie D | Girone H | 26a Giornata

L’Ischia Calcio esce indenne dall’insidiosa trasferta di Nardò: il match allo Stadio Giovanni Paolo II termina con il risultato di 0-0. La squadra di Antonio Foglia Manzillo, che forse ai punti avrebbe meritato qualcosina in più, fa registrare il secondo risultato utile consecutivo e riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Francavilla. Il tecnico non recupera Talamo, rinuncia a Errico e conferma il 3-4-2-1. Pastore si rivede dal primo minuto e completa il reparto insieme a Giuseppe Mattera e Chiariello, mentre Rizzuto è chiamato a difendere la porta isolana. Sulle corsie trovano spazio Colella a destra e Onda a sinistra. A metà campo prosegue l’utilizzo del doppio play: Vrdoljak e Giacomarro guidano entrambe le fasi di gioco dei gialloblù.

Trofa e D’Anna supportano Piszczek in attacco. Gli ospiti provano subito a rendersi pericolosi e si affacciano per la prima volta dalle parti di Galli dopo circa tre giri di lancette. D’Anna riceve da Piszczek e cerca di impensierire l’estremo difensore, che si fa trovare pronto e respinge. La replica del Toro arriva qualche minuto più tardi su ripartenza: Trinchera calcia dal limite dell’area, ma la sfera termina sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, Colella intercetta una giocata dei pugliesi e prova a sorprendere la difesa, ma si allunga il pallone in fase di controllo, permettendo l’intervento del portiere. L’Ischia resta proiettata in avanti e arriva al tiro con Giuseppe Mattera due volte. L’occasione più invitante si presenta nella parte centrale del primo tempo: Vrdoljak batte una punizione e Piszczek impatta di testa, ma il pallone termina di poco a lato.

Dopo due minuti, la formazione di Foglia Manzillo è pericolosa con Colella che se ne va sulla destra, Fornasier all’ultimo istante entra in scivolata e sporca la conclusione del trequartista. L’azione termina con un tiro sbilenco di Giacomarro che finisce lontano dai pali. Attorno alla mezz’ora di gioco, occasioni per entrambe le compagini. Prima l’Ischia va a un passo dal vantaggio: D’Anna semina il panico sulla sinistra e appoggia a limite per Giacomarro, il tentativo del centrocampista si trasforma in un passaggio per Trofa che si ritrova davanti a Galli, ma l’estremo difensore locale compie un grande intervento e salva la sua squadra. Il Nardò non ci sta e risponde, facendo tremare la retroguardia campana: sassata di Trinchera da buona posizione, la palla si stampa sulla traversa.

Gli uomini di De Sanzo restano nella metà campo avversaria e De Crescenzo prova a impegnare Rizzuto, il suo guizzo si spegne distante dalla porta. I gialloblù rischiano ancora, ma Munoz sbaglia. Il team granata chiama in causa Rizzuto anche sugli sviluppi di una punizione con D’Anna: il numero 12 para senza troppe difficoltà. La prima frazione si chiude con un’altra emozione. Vrdoljak disegna una traiettoria insidiosa dalla bandierina, Galli si supera sul colpo di testa di Colella. Foglia Manzillo conferma gli stessi undici e non apporta modifiche al suo scacchiere. Il guizzo in apertura di secondo tempo è del Nardò: D’Anna conclude e la sfera viene deviata da Chiariello, finendo poi tra i guantoni di Rizzuto.

L’Ischia va ad un passo dal vantaggio con Piszczek. Il centravanti polacco raccoglie il cross di Vrdoljak e di testa colpisce il palo. Gli isolani spaventano la truppa granata con una conclusione imprecisa di Trofa, l’azione riparte e Trinchera non riesce a sorprendere la retroguardia ospite. La squadra ischitana spreca una potenziale opportunità anche a metà ripresa con Colella che non trova lo specchio della porta. Dopo tre minuti, Nardò pericoloso con un cross di Gatto che viene respinto in due tempi da Rizzuto. La compagine allenata da De Sanzo resta in inferiorità numerica, Delvino viene ammonito due volte ed è costretto a lasciare il campo. Nonostante l’uomo in meno, il Toro torna alla carica con un colpo di testa di Fornasier sul passaggio di Lucas: pallone fuori. I gialloblù non costruiscono la manovra giusta per colpire gli avversari e soffrono durante i quattro minuti di recupero quando Mengoli manda alto. Al Giovanni Paolo II non c’è altro da segnalare, la partita va in archivio senza altre occasioni: 0-0 è il risultato finale. Nel prossimo fine settimana, il campionato di Serie D si ferma per dare spazio alla Rappresentativa guidata da mister Giannichedda impegnata alla Viareggio Cup. L’Ischia ospiterà la Fidelis Andria al Mazzella il 23 marzo.

Il tabellino

Nardò: Galli, Fornasier, Correnti, Gatto (78’ Davì), D’Anna, Delvino, Lucas, Calderoni (74’ Mengoli), Munoz, De Crescenzo, Trinchera. A disposizione: De Luca, Mossolini, Piccioni, Montagna, Gemma, Lollo, Mazzotta. Allenatore: De Sanzo

Ischia Calcio: Rizzuto, Pastore, Onda, Chiariello, Trofa, Piszczek, Vrdoljak, Colella, D’Anna P. (78’ Castagna), Giacomarro, Mattera Giu. A disposizione: Paduano, Buono, Errico, Mollo, Mattera Gio., Bianchi, De Siato, Re. Allenatore: Foglia Manzillo

Arbitro: Benestante (Aprilia)

Assistenti: Nannipieri (Livorno) e Smecca (Carrara)

Ammoniti: Delvino (N), Piszczek (I), D’Anna (N)

Espulso al 76’ Delvino (N) per doppia ammonizione

Angoli 3-7

Durata: p.t. 46’, s.t. 49’

Spettatori 1200 circa di cui 40 ischitani