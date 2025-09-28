Ischia, un punto che vale morale: 1-1 a Roma contro l’Atletico Lodigiani

Atletico Lodigiani Ischia Calcio 1–1

L’1-1 conquistato a Roma contro l’Atletico Lodigiani è un punto che fa respirare l’Ischia, ma non può ancora far sorridere. La classifica si muove, è vero, e la squadra conferma una certa solidità fuori casa — due punti in trasferta, zero al “Mazzella” — ma la vittoria continua a essere una chimera.

Dopo cinque giornate, resta l’amaro in bocca per un avvio di stagione in cui sono mancati risultati e certezze. Eppure, qualcosa si muove. La reazione dopo il gol subito, la capacità di restare in partita e il carattere mostrato nel finale sono segnali da non sottovalutare. Il gol di Bertomeu — finalmente sbloccato — è un premio alla caparbietà, così come la prestazione di Aniceto è una nota di merito. I due subentrati sono stati determinanti, a conferma che qualcosa dalla panchina si può ancora pescare. Restano, però, i problemi cronici.

L’Ischia crea, costruisce, arriva al tiro… ma fatica tremendamente a finalizzare. Ogni occasione sembra dover essere perfetta per trasformarsi in gol. E, dall’altra parte, basta un calcio d’angolo battuto bene per andare sotto. È un equilibrio fragile, che rende ogni gara una montagna da scalare, spesso con il fiato corto. C’è poi un tema mentale da affrontare. La squadra ha momenti di blackout e manca ancora quella malizia che in queste categorie fa la differenza.

L’espulsione di Aijo nel recupero ne è un esempio: un errore che, in una fase così delicata del match, rischia di costare caro. Il bicchiere, dunque, è mezzo pieno solo se si guarda alla reazione e alla voglia di non mollare. Ma serve altro. Serve una vittoria per cambiare il volto della stagione e restituire entusiasmo a un ambiente che ha bisogno di ritrovare convinzione. Domenica al “Mazzella” arriva il Valmontone: un’altra sfida alla portata, un altro bivio da non fallire. Perché il tempo degli alibi è già finito. Ora servono punti pesanti e soprattutto tre alla volta.

L’Ischia Calcio torna a muovere la sua classifica. Dopo la sconfitta interna con il Monterotondo nel turno infrasettimanale e le successive riflessioni, la squadra allenata da Simone Corino conquista un punto in trasferta, a pochi giorni dalla delicata gara in Sardegna contro la Costa Orientale Sarda. In uno scontro diretto in ottica salvezza, i gialloblù rispondono all’Atletico Lodigiani e, sul campo capitolino, ottengono il secondo punto del proprio campionato.

Un pareggio, quello per 1-1, che dà morale, pur evidenziando le difficoltà della squadra nel trovare la prima vittoria stagionale. Il club del presidente Taglialatela resta nella parte bassa della classifica, appaiato proprio agli avversari affrontati nella sfida valida per la quinta giornata, e figura ancora tra le quattro formazioni a secco di successi. Corino opta per una formazione di partenza inedita. Allo stadio “Francesca Gianni” si registrano diversi cambi tra i titolari: Bertomeu parte dalla panchina, mentre Castagna viene schierato per dare imprevedibilità al reparto offensivo. Confermati Trofa, Boiano e Montanino, mentre si rivedono Arcamone e Gille. In difesa spazio a Chiariello e Aijo davanti a Mariani, con Di Lauro e Buono a completare l’assetto iniziale. La gara si apre con una lunga fase di studio: nei primi minuti le squadre si fronteggiano senza creare occasioni pericolose.

Al 10’, ripartenza veloce dei padroni di casa con un cambio di gioco a destra e cross preciso per la testa di Fiore, che manda alto sopra la traversa. Due minuti dopo, ancora Lodigiani pericolosa: lancio sulla destra per Sani che tenta la conclusione, bloccata senza problemi da Mariani. Al 13’ arriva il primo cambio obbligato per l’Ischia: Trofa si ferma per un problema fisico e lascia spazio a Habachi. La risposta gialloblù non si fa attendere. Al 17’, buona combinazione tra Gille e Arcamone sulla destra, l’azione si sviluppa fino al tiro di Boiano, deviato in calcio d’angolo.

Al 23’, l’Ischia sfiora il gol del vantaggio: azione insistita sulla trequarti, la palla arriva a Montanino che dal limite esplode un destro potente, ma Brusca si oppone con un intervento spettacolare e salva i suoi. Al 35’, è di nuovo l’Atletico a farsi vedere: lancio lungo dalla metà campo verso sinistra per Pulcini, che mette in mezzo un pallone insidioso, respinto in angolo dalla retroguardia isolana. Al 41’, nuova chance per l’Ischia: Castagna si accentra e serve Arcamone sulla destra, il quale crossa in area.

Brusca esce male, Boiano finisce a terra e i gialloblù protestano timidamente, ma l’azione si spegne senza esito. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre con una sostituzione per l’Ischia: Montanino resta negli spogliatoi e al suo posto entra Aniceto.

Al 53’, occasione per i gialloblù: Di Lauro intercetta palla nella metà campo avversaria, si invola centralmente e calcia dal limite. Tentativo centrale, facilmente bloccato da Brusca. Al 57’, altra grande occasione: Boiano sfonda sulla sinistra, mette dentro per Aniceto che calcia a botta sicura, ma un difensore devia in angolo e salva il risultato.

Al 73’ arriva il vantaggio dell’Atletico Lodigiani: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa dell’Ischia si fa sorprendere e Lancioni, lasciato libero nell’area piccola, colpisce di testa e realizza l’1-0. L’Ischia reagisce immediatamente: palla dalla sinistra verso il centro dell’area per Bertomeu, che si prepara al colpo di testa, ma Sani lo anticipa all’ultimo istante deviando in corner. Al 75’, altra occasione per i gialloblù: sugli sviluppi del calcio d’angolo, Buono riceve al limite e crossa in mezzo, costringendo Brusca a una respinta provvidenziale.

All’81’ ci prova Faella: su azione d’angolo, la palla viene servita a Gille che allarga per il classe 2009, il quale calcia con potenza ma non riesce a trovare la deviazione decisiva.

n minuto dopo, chance clamorosa per pareggiare: Bertomeu riceve in area, fa da sponda di testa e Calderoni riesce a intervenire, deviando in extremis in corner. Dalla bandierina, lo stesso Bertomeu si rende nuovamente pericoloso, ma la sua conclusione termina sopra la traversa.

All’88’ arriva il meritato pari dell’Ischia: splendida giocata di Aniceto che calcia forte dal limite, trovando la deviazione decisiva di Bertomeu, che sigla il suo primo gol stagionale con la maglia gialloblù.

Nel recupero, l’Ischia spinge con forza alla ricerca del sorpasso: al 92’, il pallone danza pericolosamente nell’area di Brusca, senza che nessuno riesca a ribadirlo in rete. Al 95’, gli isolani restano in dieci per l’espulsione di Aijo, che rimedia il secondo giallo. La sfida si chiude sull’1-1 dopo sette minuti di recupero. Nel prossimo turno, i ragazzi di Corino torneranno al “Mazzella” per affrontare il Valmontone.

Atletico Lodigiani 1 Ischia Calcio 1 Atletico Lodigiani: Brusca, Farini, Paolelli, Fiore (61’ Costantini), Fontana (81’ Voncina), Lancioni, Ruggeri (50’ Calderoni), Spinozzi, Sani, Pulcini (61’ Bauco).

A disposizione: Grujcic, Guccione, Moretta, Venturi, De Santis.

Allenatore: Mariotti Ischia Calcio: Mariani, Chiariello, Trofa (13’ Habachi), Montanino (46’ Aniceto), Aijo, Di Lauro, Gille, Boiano (69’ Faella), Arcamone (69’ Bertomeu), Castagna, Buono.

A disposizione: Tanas, Izzo, Desiato, Mollo, De Filippis.

Allenatore: Corino Arbitro: Aurisano (Campobasso)

Assistenti: Innocenzi (Foligno) e Nika (Terni) Marcatori: 73’ Lancioni (ATL), 88’ Bertomeu (I) Ammoniti: Mariotti dalla panchina (AL), Paolelli (AL), Habachi (I), Aijo (I), Gille (I)

Espulsi: al 95’ Aijo (I) per doppia ammonizione Angoli: 3-11

Durata: p.t. 48’ – s.t. 52’