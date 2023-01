Ischia, un pareggio bellucci(o). Le pagelle. Il pari del Napoli United ci lascia in vetta a +2

Un pareggio che non fa male, in virtù dell’avversario e della prova in trasferta. La capolista Ischia torna sull’isola con un solo punto in più rispetto alla vigilia della ventesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il risultato, dopo una prestazione non eccezionale, è tutt’altro che negativo in vista del prosieguo della stagione. Tuttavia, le inseguitrici hanno accorciato e servirà ritrovare il successo quanto prima per tenerle a distanza.

Mazzella 7 – Subito protagonista con una grande parata su un colpo di testa ravvicinato, poi è fenomenale con un’uscita prodigiosa su Cestrone all’11’. Anche a metà primo tempo e nel finale di frazione deve opporsi al fantasista di casa, nulla può sul calcio di rigore di Grezio.

Florio 6 – Meno brillante del solito, la sua performance rispecchia quella della sua squadra. Eppure, nonostante le difficoltà, sfiora l’incredibile gol nel recupero della sfida. Deve tenere a bada Damiano, spinge poco e non può incidere come al solito.

Chiariello 6.5 – Altra prova notevole, malgrado qualche sbavatura. È sempre preciso, attento e intelligente nelle letture. Lascia pochi spazi agli avversari quando la sfera arriva dalle sue parti, meglio del collega di reparto che qualcosa lascia.

Pastore 6 – La prova personale è sufficiente, ma si fa saltare troppo facilmente da Cestrone nell’occasione più ghiotta dell’Albanova nel primo tempo. La cintura difensiva funziona ancora una volta, soltanto un rigore fa gonfiare la rete alle spalle di Mazzella.

Ballirano 5.5 – La crescita passa anche attraverso queste gare, dove l’esperienza supera di gran lunga la gioventù. Soffre tremendamente le accelerazioni di Cestrone e compagnia, non riesce a sostenere la manovra offensiva con continuità.

Arcamone M. 5.5 – In leggero affanno, tra stanchezza e fisicità degli avversari. Il punto più basso della sua prestazione è sicuramente il contatto in area su Damiano al 61’: intervento che costa il rigore e che costringe i gialloblù a rincorrere (89’ Patalano s.v.)

Matute 6 – Il controllo della sfera non è sempre giusto, non manca qualche errore in fase di impostazione. Tuttavia, si conferma solido davanti alla difesa e dal suo lancio si sviluppa il pari degli isolani allo Scalzone.

Arcamone K. 6 – Un passo indietro rispetto alla sfida dell’infrasettimanale, la causa è dovuta al dinamismo e all’intraprendenza negli inserimenti degli avversari. Ci mette l’anima come accade sempre, lascia il campo dopo l’ora di gioco (63’ Mattera 6.5 – Buon impatto alla prima del nuovo anno solare per l’esterno, il suo ingresso permette all’Ischia di alzare il baricentro e crea qualche problema ai casertani).

Trofa 6 – Ha un’ottima chance nel primo tempo sul suggerimento del solito Simonetti, la conclusione è neutralizzata da Vivace. Corre, pressa e tiene alta la squadra. Partita da vero capitano su un campo difficile.

Padin 5.5 – Duella e combatte con la difesa avversaria, fa a sportellate ma non basta. Non incide, non ottiene palloni giocabili e sono rare le sue incursioni nell’area. Va in difficoltà anche complice la partita di sacrificio dell’intera squadra (58’ Longo 5.5 – Discorso simile per l’ex Ercolanese che non riesce ad incidere)

Simonetti 7 – Altra prestazione di assoluto valore, è il trascinatore della capolista. Ci prova con un destro secco al 34’ in azione solitaria, poi una coordinazione nel finale di primo tempo. Segue un tiro a giro ad avvio ripresa e un colpo di testa dopo lo svantaggio. Al 68’ lascia la sua firma su errore della difesa di casa e incrementa il bottino personale in stagione.

Buonocore 6.5 – Nessun cambio dopo la vittoria contro l’Acerrana, scelta anche condivisibile. Nel secondo tempo muove qualcosa e la mossa Mattera si rivela giusta. La prestazione dei suoi non è entusiasmante, ma il carattere e l’atteggiamento fanno la differenza: un pareggio giusto, buono e che non fa male.