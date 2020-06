Ischia, un corso al buio. Anche il bar del sindaco

Se la famiglia del sindaco avesse deciso di aprire le porte del proprio bar, quello che pagava con comodo la tassa del suolo pubblico, forse, il corso di Ischia, Corso Vittoria Colonna non sarebbe al buio e al degrado come questa sera. Un’immagine di sconfitta collettiva per un paese che, invece, meriterebbe sforzi istituzionali per riprendere, per avere fiducia, per aumentare la speranza.

Purtroppo, però, oltre al covid, oltre alla crisi, noi ad Ischia, abbiamo questo sindaco e questa amministrazione. Oggi, venerd’ 5 giugno 2020, Ischia, capitale delle tenebre!