Ischia. Un albero per Peppe Buono a un anno dalla sua scomparsa

È stato piantumato martedì pomeriggio, a un anno dalla sua prematura scomparsa, un albero in memoria di Giovan Giuseppe Buono, da tutti conosciuto come Peppe.

Accanto a dove solitamente stazionava con il suo taxi, con la moglie Giulia, gli amici, i familiari e l’amministrazione comunale di Ischia, rappresentata dagli assessori Carolina Monti e Liviana Buono, è stato piantato un albero di ulivo e apposta una targa per testimoniare la sensibilità di Peppe sempre attento verso le problematiche ambientali.

Impegnato in svariate attività di salvaguardia e protezione, sia degli animali che della natura, ha, infatti, fondato e militato in diverse associazioni come “Ischia per gli animali”, “Associazione difesa pini”, WWF e LAV. Un modo simbolico, questo, per ricordare Peppe a quanti lo hanno conosciuto ed amato.

” Contattata dall’associazione gli amici di Peppe – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Carolina Monti – ci siamo subito attivati per portare avanti questa bellissima idea in linea con l’operazione Gussone che vedrà la piantumazione di mille alberi entro il 2022. Non potevamo non piantarlo lì dove di solito Peppe stazionava, sta a noi cittadini, ora, prendercene cura”.