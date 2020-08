Ischia, ufficiale: annullata l’edizione 2020 di “Andar per cantine”

Polito: “Normative anti-Covid avrebbero snaturato l’evento, appuntamento al prossimo anno”

Dopo aver prudentemente atteso l’evolversi della situazione, ipotizzando nuove formule per un evento consolidato che trova da anni il favore di un pubblico eterogeneo e numeroso, e non senza una buona dose di rammarico, la Pro Loco Panza d’Ischia, insieme a tutto lo staff che partecipa all’organizzazione dell’evento, ufficializza l’annullamento dell’edizione 2020 di “Andar per Cantine”.

La formula della manifestazione punta sulla convivialità dei partecipanti e sulla condivisione di spazi ed emozioni con le cantine che aderiscono all’evento: circostanze che, con l’attuale situazione epidemiologica in divenire e con le normative anti-Covid in vigore ad oggi, avrebbero senz’altro snaturato “Andar per Cantine”.

“L’appuntamento è dunque rimandato all’edizione 2021 – sottolinea il presidente della Pro Loco Panza, Leonardo Polito – con l’invito a continuare a seguirci sui profili social e sulla pagina Internet della nostra associazione”.