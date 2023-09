Ischia, tutto pronto per la prima al Mazzella

Francesco Fiorillo | L’Ischia, le altre campane e non solo. Il Girone G di Serie D ha preso ufficialmente il via lo scorso weekend, con i gialloblù di Enrico Buonocore che hanno chiuso la partita del Mazzucchi sull’1-1 contro l’Ardea e, di conseguenza, conquistato il primo punto al ritorno in quarta serie. Un risultato utile, considerati gli esordi delle cugine sulla terraferma. Pareggi interni, e con un po’ di delusione, per Nocerina e San Marzano. La squadra di Gianluca Esposito è andata sotto nel punteggio con il Cynthialbalonga, Maccari e Manca gli autori dei gol ospiti.

Piccioni e Caccavallo hanno acciuffato la gara sul 2-2 per una rimonta che ha lasciato più di qualche perplessità, soprattutto in fase difensiva. Il team blaugrana guidato da Domenico Giampà è stato ripreso dall’Anzio: al vantaggio di Ferrari nel primo tempo ha risposto il pari di Bencivenga nella ripesa. Non è apparso contentissimo il trainer ex Paganese al triplice fischio. Sconfitta per il Gladiator sul campo dell’Ostia Mare, altra compagine accreditata per stare in alto in classifica. Soltanto la Cavese, delle realtà più vicine, è riuscita a strappare il bottino pieno alla Romana: 2-0 targato Addessi-Cuomo al Lamberti, ma Daniele Cinelli invoca calma e chiede miglioramenti. Il Budoni si è imposto per 2-1 sul Latte Dolce, la Flaminia – prossima avversaria dell’Ischia – ha battuto il Trastevere con un guizzo di Sirbu (poi espulso nelle fasi finali del match). La Costa Orientale Sarda invece ha dilagato contro l’Atletico Uri (4-1, ndr). Poco entusiasmante il confronto tra Boreale e Cassino, chiuso sul punteggio di 0-0.

La seconda giornata è alle porte, lo start ci sarà con l’anticipo della seconda giornata in programma sabato pomeriggio. La Nuova Florida Ardea, avversaria degli isolani al debutto, volerà in Sardegna per un testa a testa importante in ottica salvezza. L’Ischia, in attesa della Flaminia Civita Castellana, guarderà da spettatrice interessata. Primo derby campano del girone in agenda. Allo stadio Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere si giocherà Gladiator-Nocerina: nerazzurri a caccia del riscatto dopo il ko all’esordio, rossoneri pronti a far valere l’etichetta di corazzata del torneo. Il San Marzano farà visita al Cynthialbalonga in una partita tutt’altro che scontata mentre la Cavese, con circa 600 tifosi al seguito e con la campagna abbonamenti prorogata, sarà impegnata in trasferta sul terreno di gioco del Cassino. Il Trastevere cercherà rivalsa contro l’Ostia Mare per un vero e proprio big match, la Romana accoglierà il Budoni. Anzio-Boreale e Latte Dolce-Costa Orientale Sarda saranno le altre sfide del gruppo.



PROSSIMO TURNO

ANZIO-BOREALE

ATLETICO URI-NF ARDEA CALCIO

CASSINO-CAVESE

CYNTHIALBALONGA-SAN MARZANO

GLADIATOR 1924-NOCERINA

ISCHIA CALCIO-FLAMINIA

ROMANA FC-BUDONI

SASSARI LATTE DOLCE- SARRABUS

TRASTEVERE-OSTIAMARE