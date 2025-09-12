Ischia, tutti i disagi del festival dei “filosofi”

Strade chiuse, sensi unici invertiti e cittadini ostaggi di un festival che parla di filosofia ma regala solo traffico e disagi: a Ischia la cultura diventa passerella per pochi e intralcio per tutti



Ischia si prepara ad accogliere la nuova edizione della International School of Philosophy, Summer School of Humanities and Young Thinkers Festival 2025, una manifestazione che, sulla carta, dovrebbe rappresentare un appuntamento di prestigio culturale per l’isola. Nella realtà, invece, si traduce in un evento per pochi eletti, che trova una qualche visibilità soltanto grazie alle lezioni “scampate” dagli studenti strappati per un paio di giorni alle aule, con l’illusione di un festival che poco ha di realmente popolare.

A pagarne le conseguenze sono ancora una volta cittadini e automobilisti. Con l’ordinanza numero 160 del 9 settembre, il Comune ha stabilito che domenica 14 settembre, dalle prime ore del mattino fino all’ora di pranzo, il cuore di Ischia sarà ostaggio di divieti e blocchi. Piazza degli Eroi e le strade adiacenti saranno interdette alla circolazione, mentre i veicoli in sosta rischieranno la rimozione forzata. Un labirinto di sensi di marcia invertiti, ZTL disattivate e transiti provvisori che inevitabilmente creeranno disagi a chi deve spostarsi per lavoro, per raggiungere il porto o semplicemente per la quotidianità.

L’iniziativa, inserita nel cartellone di “Settembre, mese del senso civico” e patrocinata dal Comune, sembra in realtà avere poco a che fare con il bene collettivo. In un’isola che soffre da anni per infrastrutture inadeguate e traffico ingestibile, questi festival si trasformano in passerelle autoreferenziali, utili a riempire le tasche di qualche benedetto della politica e poco più. La filosofia, in teoria disciplina universale e accessibile, qui appare come un pretesto, un’etichetta colta dietro la quale si nasconde l’ennesimo spettacolo finanziato senza una reale ricaduta sulla comunità.

Il paradosso è evidente: mentre i residenti devono subire divieti e code chilometriche, mentre i commercianti lamentano cali di clientela per l’impossibilità di muoversi agevolmente, l’isola si ritrova a ospitare una kermesse che potrebbe tranquillamente non esserci. Un mese di filosofi, sì, ma a conti fatti soprattutto un mese di disagi.

I divieti del 14 settembre a Ischia

Dalle 07:00 alle 13:00 divieto assoluto di sosta in via Alfredo De Luca (tratto tra via Gemito e piazza degli Eroi), piazza degli Eroi, via Michele Mazzella (tratto tra via Foschini e piazza degli Eroi), via Antonio Sogliuzzo (tra piazza degli Eroi e parcheggio ex Villa Romana).

Dalle 10:30 alle 13:00 stop totale alla circolazione su via Alfredo De Luca, piazza degli Eroi, via Michele Mazzella (tratto via Foschini – piazza degli Eroi), via Variopinto e via Antonio Sogliuzzo. Consentito solo il transito ai mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

I veicoli provenienti da via Pontano e diretti al porto potranno passare per corso Vittoria Colonna, dove sarà temporaneamente disattivata la ZTL, con inversione del senso di marcia su corso Colonna, via E. Gianturco e lungomare C. Colombo.

La sosta a pagamento nelle aree interessate sarà sospesa e i veicoli in divieto saranno rimossi con carro gru a spese del proprietario.