Ischia, turista scippato con il “trucco dell’abbraccio”: svanisce un orologio di lusso nella notte

La vittima è un campano residente a Milano, abituale frequentatore dell’isola. Indagano gli agenti coordinati dal vicequestore Ciro Re: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza

Nella notte appena trascorsa Ischia è piombata al centro delle cronache per un episodio di criminalità dal forte allarme. Un turista campano, residente e lavoratore a Milano ma frequentatore abituale dell’isola, è stato vittima del cosiddetto “trucco dell’abbraccio”. Con questa tecnica, nota agli investigatori per la rapidità con cui permette ai malviventi di sottrarre beni di valore, gli è stato strappato dal polso un orologio di lusso.

Lo scippo è avvenuto in una delle zone più calde e complesse del territorio isolano, nel cuore della movida notturna, la zona calda del porto di Ischia, dove la presenza di turisti e la folla spesso offrono copertura ideale ai malintenzionati. L’uomo ha sporto immediata denuncia agli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal vicequestore Ciro Re, che hanno già avviato le indagini.

Secondo quanto trapelato, la vittima ha fornito una ricostruzione dettagliata dell’accaduto, consentendo così agli investigatori di circoscrivere il campo delle ricerche. L’attività della polizia si concentra ora sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di identificare in tempi rapidi i responsabili e chiudere l’operazione.

L’episodio, definito dagli stessi inquirenti un “gravissimo fatto di cronaca”, riporta l’isola in una parabola criminale che negli ultimi anni sembrava attenuata. La vicenda riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di una vigilanza rafforzata nei luoghi più esposti, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

