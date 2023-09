Ischia, troppo timidi in attacco. Ma c’è ancora tempo. IL COMMENTO

L’Ischia bagna l’esordio in campionato con un pareggio. Nella temibile tana della Nuova Florida Ardea, il gruppo di Enrico Buonocore riesce a strappare un punto agli avversari. L’antivigilia della partita, tuttavia, era stata contraddistinta dalle parole del tecnico in conferenza stampa. “Non sono soddisfatto di come arriviamo alla gara in termini di condizione”, aveva sostenuto il mister poche ore prima del fischio d’avvio.

Alle dichiarazioni però aveva aggiunto: “Poi è possibile che domenica si vada lì e si faccia una grande prestazione”. Detto, fatto. Su un campo da gioco ai limiti della praticabilità e col fattore caldo da prendere in considerazione, i gialloblù sfoderano una buona prova nel complesso. Ai punti, il risultato sembra giusto. Resta però l’amaro per le diverse occasioni create, soprattutto nel finale, nel tentativo di vincere l’incontro. L’inizio di Trofa e compagni non è dei migliori, leggermente timidi in fase offensiva e con qualche disattenzione sui lanci dalle retrovie dei padroni di casa.

Poi la crescita notevole con il passare dei minuti, il vantaggio con il guizzo di Patalano – scelta azzeccata dal primo minuto – e un rigore solare negato nelle fasi conclusive di primo tempo. Ripresa molto meno dinamica, ma le opportunità in apertura sono tutte di marca isolana. Al 69’ la sfortuna si abbatte su Gemito che non riesce a trattenere – complice il campo – una conclusione di Suffer e Vianni ne approfitta per timbrare l’1-1. L’Ischia però è propositiva e interessata al gioco, malgrado lo stato negativo del manto erboso.

Una squadra che tiene gli avversari schiacciati nella propria metà campo e che, al netto delle difficoltà del pre-campionato, è più continua nell’arco dei novanta minuti. Un pareggio utile per il morale e per l’entusiasmo in vista dell’esordio al Mazzella, ma ciò che convince è la prestazione. I ragazzi di Buonocore torneranno sull’isola con maggiori consapevolezze e più sicurezze nei propri mezzi.

Nel mirino adesso c’è la Flaminia Civita Castellana che ha debuttato con una vittoria contro il Trastevere.