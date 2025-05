Ischia tra segni e saperi: torna STORIÆ, il Festival che narra l’anima dell’isola

Ischia si fa racconto vivente tra onde di memoria, voci di comunità e antichi saperi con la settima edizione del Festival “STORIÆ – archeologia e narrazioni”. Dal 31 maggio al 4 giugno 2025, la rassegna animerà la Torre del Molino e altri luoghi significativi dell’isola con un programma ricco di incontri, mostre, spettacoli, laboratori ed escursioni.

Organizzato con il sostegno della Regione Campania e di numerosi enti del Terzo Settore, la rassegna diretta dalla dottoressa Alessandra Vuoso ha come tema conduttore “Segni e Saperi”: un invito a rileggere il passato come strumento per comprendere il presente e dare valore alle eredità dell’isola, tangibili e immateriali.

La manifestazione si apre sabato 31 maggio alle 18:00 con l’inaugurazione della mostra fotodocumentaria “L’atomica su Hiroshima e Nagasaki”, a 80 anni dalla tragedia nucleare, seguita da una conversazione con gli autori Carlo Ziviello e Francesco Dall’Aglio con intervento dell’antropologo Vincenzo Esposito. La serata si concluderà con l’omaggio musicale a Roberto De Simone, a cura del musicologo, cantautore e drammaturgo Carlo Faiello.

Domenica 1 giugno sarà dedicata alla riscoperta delle radici storiche e letterarie dell’isola: alle ore 18:00 l’archeologa Costanza Gialanella, già direttrice della Soprintendenza ai beni archeologici, ricorderà l’archeologo Giorgio Buchner; alle 19:30 la dottoressa Marianna Liguori, ricercatrice dell’Università di Padova, approfondirà la figura di Vittoria Colonna, con letture dell’attrice Aurora Cecchi; alle 21:00 performance poetica di Devorah Major, voce internazionale della jazz poetry afroamericana.

Lunedì 2 giugno si esploreranno i legami tra archeologia e società: alle 18:00 il giornalista e archeologo Tsao Cevoli e l’archeologa Lidia Vignola discuteranno del rapporto tra emozioni e tempo storico; alle 19:30 l’archeologa Alessandra Benini presenterà le ultime scoperte subacquee a Ischia. La giornata si concluderà con la celebrazione della Festa della Repubblica, con un intervento del giurista Alberto De Vita accompagnato da intermezzi musicali.

Martedì 3 giugno il Festival darà spazio al tessuto sociale e identitario dell’isola: si parte con il valore del volontariato a Ischia, con la partecipazione di Croce Rosa, Caritas, Mensa del Sorriso, Catena Alimentare, Pan Assoverdi Salvanatura e LaAV Lettura ad alta voce (ore 18:00), per poi proseguire con una conversazione con Nello Massa, imprenditore e ideatore della “zingara”, la celebre specialità ischitana che sarà preparata da Marco Iacono del Bar Marco e offerta in degustazione durante il festival (ore 19:30), in chiusura il concerto del cantautore foriano Otto (Pierpaolo Aiello) (ore 21:00).

Mercoledì 4 giugno, giornata di chiusura, il programma prevede alle 18:00 un intervento dell’ingegner Vincenzo Belli sull’antico sistema difensivo costiero dell’isola e, alle 19:30, una conferenza della storica Christiane Groeben sulla nascita della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

STORIÆ IN CAMMINO: ALLA SCOPERTA DI ISCHIA TRA ITINERARI E MERAVIGLIE DIFFUSE

Come di consueto, il Festival STORIÆ non si limita agli approfondimenti nella Torre del Molino, ma si apre all’intera isola con un programma diffuso che abbraccia musei, sentieri collinari, baie marine e laboratori per bambini. Si parte sabato 31 maggio con una visita al Museo Diocesano di Ischia, scrigno di importanti reperti. Domenica 1° giugno, escursione in barca con fondo trasparente nella Baia di Cartaromana alla scoperta dell’antica Aenaria. Lunedì 2 giugno, a Casamicciola Terme, un’escursione a cavallo tra i sentieri del Cretaio condurrà i partecipanti alla tenuta Cannavale, per una degustazione immersa nei sapori autentici dell’isola. Martedì 3 giugno, a Forio, il Museo della Basilica di Santa Maria di Loreto aprirà le sue sale per una visita guidata gratuita tra dipinti e memorie devozionali. Mercoledì 4 giugno, doppio appuntamento a Lacco Ameno con la visita al Museo Archeologico di Pithecusae e il laboratorio per bambini “Facciamo che eravamo archeologi…”. Nel pomeriggio, alla Torre del Molino, un laboratorio di scrittura autobiografica con Maria Varano chiuderà il percorso delle attività diffuse.

Tutti gli eventi saranno trasmessi da Radio Sea Sound e riproposti sui canali ufficiali del festival.

VERSO SETTEMBRE: LA SUMMER SCHOOL DEDICATA AGLI STUDENTI E APPASSIONATI DI STORIA

Dal 16 al 19 settembre, l’isola ospiterà anche la Scuola estiva di Scienze Storiche, promossa dal CEiC in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Storici e antropologi si raccontano” è il titolo del ciclo di incontri che vedrà protagonisti grandi nomi del panorama accademico nazionale e internazionale. Franco Barbagallo, Andrea Giardina, Marco Meriggi, Giuseppe Petralia, Valerio Petrarca, Anna Maria Rao, Donald Sassoon, Aldo Schiavone dialogheranno con studenti e appassionati. Un’occasione preziosa per intrecciare saperi, generazioni e visioni del presente.