Ischia: tra scosse e previsioni: un avvio di stagione sotto tono | #4WD

La primavera inoltrata porta solitamente una ventata di ottimismo qui ad Ischia, ma quest’anno l’atmosfera è più incerta del solito. Le prime avvisaglie di una stagione turistica difficile erano già nell’aria, ma due fattori in particolare stanno pesando come macigni sull’avvio del 2025: da un lato il bradisismo nei Campi Flegrei con il suo sciame sismico sempre più percepibile anche sull’isola; dall’altro la crescente sfiducia verso le previsioni meteo online, spesso allarmistiche o imprecise, che disincentivano le prenotazioni sia last minute che con più anticipo.Il fenomeno del bradisismo, ciclico ma sempre piuttosto intenso, ha portato ad eventi anche di magnitudo superiore al 3.0 (ultima scossa: 4.4). Sebbene l’epicentro sia sempre circoscritto all’area flegrea, è fin troppo facile rinfrescare la memoria del 2017 e basta poco perché si riaccendano paure e ritornino, nei racconti dei soliti media nazionali e stranieri, immagini di case lesionate e persone in strada.

L’attenzione dell’INGV e della Protezione Civile è costante, ma l’incertezza regna sovrana: non si parla di emergenza imminente, ma la percezione pubblica è altra cosa. Alcune disdette nelle strutture ricettive nei giorni immediatamente successivi alle scosse di aprile e maggio lo confermano. Il turismo, si sa, vive anche di percezioni, e il messaggio che passa spesso è quello di un’isola “instabile”, nel senso più ampio del termine.

Come se non bastasse, anche il meteo ci mette del suo. Negli ultimi anni, la proliferazione di siti e app meteo ha reso l’informazione meteorologica più accessibile, ma non sempre più affidabile. A maggio, ad esempio, alcune previsioni parlavano di pioggia e temporali per intere settimane, salvo poi essere smentite da giornate soleggiate. Ma il danno era fatto: molti potenziali turisti, scoraggiati, hanno rinunciato alla vacanza o hanno scelto destinazioni considerate “più sicure” dal punto di vista del tempo.

Gli operatori ischitani lamentano l’effetto “algoritmo”: piattaforme che, per eccesso di cautela o per non rischiare errori gravi, tendono a prevedere pioggia anche con percentuali basse di probabilità. E se l’utente medio pianifica una gita o una prenotazione online guardando una sola schermata meteo, è evidente quanto sia fragile l’equilibrio su cui si basa la stagione turistica.I primi dati sulle presenze a Ischia non sono incoraggianti. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si registra un calo delle prenotazioni che oscilla tra il 15% e il 25%, a seconda delle zone. Le strutture di medio livello, che tradizionalmente vivono di turismo nazionale e “di prossimità”, sono quelle che soffrono di più. Le prenotazioni last minute, che negli ultimi anni avevano dato respiro anche nei periodi meno affollati, sembrano rallentare. Gli stranieri, sebbene meno condizionati dal fattore meteo, sono spesso dissuasi dalle fake news che parlano, troppo genericamente, di attività sismica costante nella zona.Certo, Ischia resta una delle perle del Mediterraneo, con il suo patrimonio termale, naturalistico e culturale inimitabile. Ma proprio perché tanto bella, non può permettersi di rimanere ostaggio della disinformazione o della gestione poco chiara delle emergenze. Serve una comunicazione più efficace, una maggiore coordinazione tra enti locali, operatori turistici e protezione civile, oltre a un uso più consapevole delle tecnologie legate al meteo. L’isola ha dimostrato negli anni una straordinaria resilienza, ma ora è il momento di guardare oltre l’estate, pianificando un rilancio basato sulla trasparenza, sulla sicurezza e sulla valorizzazione autentica del territorio. Solo così si potrà invertire una tendenza che, per il momento, lascia poco spazio all’ottimismo.Buona (soleggiata, spero) domenica a tutti, da Ischia!