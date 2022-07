Ischia tra il Codice-Ciro-Re, il mal da parcheggio e le strisce blu che nessuno se ne fotte

Gaetano Di Meglio | 15 luglio 2022: scoppia l’isola delle regole. Scoppia l’isola dei parcheggi. Scoppia l’isola delle strisce blu.

15 luglio e la vera temperatura che sale è quella dei cittadini poco rispettosi delle norme, dei furbi, dei vacanzieri senza educazione e di un sistema paese che mostra tutte le sue crepe. Il discorso è complicato, ampio e proveremo ad analizzarlo con sistema.

Con l’arrivo di Ciro Re, il vicequestore della Polizia di Stato abbiamo iniziato a fare i conti con un nuovo registro. È un po’ come la famosa chiave musicale che si poggia sul pentagramma. Abbiamo cambiato chiava ed è cambiato l’intero sistema.

E ora siamo nel corto circuito delle regole. Vecchie che riemergono. Dei vecchi reati o delle infrazioni che fino a poche settimane fa abbiamo tollerato e fatto finta di non vedere.

La verità è che, come per case abusive, ci siamo resi conto che in curva non si parcheggia. Che non si guida in controsenso e che non si sorpassa in curva.

Diciamolo subito: io non rispetto tutte le regole del Codice della Strada, mi capita di fare qualche errore e di commettere qualche infrazione e, se mi beccano, non farò altro che chiedere scusa e pagarne le conseguenze. Come, tra l’altro, mi è anche successo.

Chiarito questo e che nessuno si sente santarello o sul piedistallo, veniamo alla sostanza dei fatti.

Nella notte di martedì, i poliziotti di Ciro Re hanno multato Clementino perché alla guida di un veicolo senza la patente adatta (era un NCC) e ad altri utenti della notte perché alla guida senza mai aver conseguito la patente!

Nelle settimane scorse sono stati multati il sindaco Enzo Ferrandino e i consiglieri Gianluca Trani e Gigi DI Vaia. Sono state ritirate le patenti sia ad alcuni tassisti che ad alcuni automobilisti per aver sorpassato in curva. Nel conteggio delle 20 contestazioni su 32 controlli della Polizia di martedì notte, nel frattempo, si contano auto in contro senso, auto senza revisione, automobilisti alla guida con il cellullare.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato le aree della “movida” e, in particolare, Riva Destra, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Antica Reggia, via Alfredo De Luca e corso Vittorio Colonna nel corso della quale sono state identificate 69 persone.

Nel frattempo, però, il CODICE CIRO RE sta iniziando a fare effetti anche altrove.

Tra Barano e la Molara, come vi abbiamo già scritto, è in atto un’azione di responsabilizzazione e di applicazione delle regole che mette alla berlina (se ancora ce ne fosse bisogno) sia il locale comando vigili sia la maggioranza di Dionigi Gaudioso. Vedere le curve più discusse dell’isola, la Molara e quella prima dello svincolo per Testaccio a Barano, è la dimostrazione che fino ad oggi abbiamo tollerato e tollerato male.

Il “noi” è riferito alla collettività. Va dato atto, sia chiaro, all’EAV BUS e a Vincenzo Acunto, almeno nel tempo recente, di aver sempre sollevato alcune criticità. Oggi è arrivato il tempo di fare sul serio e, come per le case abusive, un giorno all’improvviso, ci siamo trovati con un altro “Aldo De Chiara” che ha iniziato a dire che la “Legge non ammette ignoranza”. Che la segnaletica stradale ha la sua valenza e il suo significato e che in alcuni casi (come alla Molara, tra l’altro) i divieti sono messi senza valutare bene gli spazi e le prescrizioni del Codice della Strada.

Ora è la Molara, Piedimonte e Barano. Ieri è stata Piazza Croce. Domani saranno altre porzioni di pericolo. E’ stato solo una questione di volontà. E’ stata solo una questione di voler fare e di rispettare le regole.

I drappelli dei residenti (mi riferisco a quelli della Molara in processione da Dionigi) che rivendicano il loro “diritto” a parcheggiare in divieto di sosta si comprendono poco. Certo, la rivendicazione che il comune trovi una soluzione nel breve tempo non è né peregrina, né fuori contesto anzi, è più giusta che mai.

Ma il mal da parcheggio è anche altro.

Quello che sta succedendo a Lacco Ameno per le strisce blu all’esterno del Rizzoli è una storia che non può e non deve analizzata con l’istinto populista e demagogico di chi vuole tutto gratis.

Diciamocelo subito: le strisce blu al Rizzoli servono solo a garantire la poltrona a Giacomo Pascale. L’accordo è che un consigliere comunale non sfiducia il sindaco se piò assumere due ausiliari del traffico. Una mossa che ha bisogno di soldi e, per questo, si aumentano gli stalli per la sosta a pagamento. Una decisione, questa, che è figlia e serva di garanzie foriane. Dante De Luise, il presidente del consiglio comunale è, sicuramente, l’anello che collega le due amministrazioni.

Ora veniamo alla sostanza. In tutti gli ospedali che ho visitato il parcheggio è sempre stato a pagamento. Lo è anche a Ischia dove insiste sia l’oncologia, sia la dialisi. Due reparti i cui pazienti e i cui fruitori sono sicuramente più gravi sia dei lavoratori isolani del Rizzoli, sia dei potenziali accompagnatori che dovrebbero recarsi al Rizzoli. Le tariffe imposte della giunta di Lacco Ameno sembrano popolari (50 cent e 4 euro al giorno) mentre è farlocca e ridicola la motivazione ufficiale: evitare che le auto siano parcheggiate per lunghi periodi. Se il problema fosse stato evitare il parcheggio prolungato sarebbe bastato imporre maggiori controlli (come fatto in occasione dell’arrivo di De Luca) o imporre un altro sistema di controllo della zona. Ulteriore tassello che dimostra quanto sia vera la motivazione politica.

E, sempre per capire come agisce la politica, è legittimo chiederci come viene gestita l’ampia zona di striscia bianca che porta verso via Eddomade? Ci sarà un controllo serrato con disco orario? O, invece, chi arriva la mattina resta fino alla sera? Come verrà gestita questa zona?

Per completare questo viaggio è impossibile non valutare quanto denuncia Maria Grazia Di Scala a Piedimonte e Pierina Di Iorio a Buonopane. Degrado e mancata programmazione. A Forio, invece, il grido desolato e solo di Dino D’Abundo sulle condizioni, pietose, in cui versa il parcheggio (con il record di inaugurazioni) di Monterone fa dolore solo a sentirlo. Ora è sporco, ora è preda dei vandali, ora è spento. Ma il mal di parcheggio foriano è quello che, invece, fa i conti con il carro gru. Un carro gru a cui i foriani pagano tutto e, come denuncia la minoranza di Stani Verde, non restituisce nulla al comune. I foriani pagano la multa, pagano la rimozione forzata, pagano l’area dove le auto vengono depositate. Cornuti e mazziati. E’ il caso di dire.