Ischia-Torregaveta, riecco i collegamenti marittimi

Con toni entusiastici, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha comunicato che a breve e in vista della prossima estate 2020, potrebbe essere attivo un collegamento marittimo tra il porto di Torregaveta e le isole di Ischia e Procida. Una importante novità nel sistema della mobilità marittima e non solo che allarga le occasione di una migliore continuità territoriale, almeno con le infrastrutture, alle popolazioni residenti e turistiche di Ischia e Procida.

“E’ una giornata importante per Bacoli. Stiamo per avviare – scrive il sindaco Della Ragione – il trasporto via mare da Torregaveta verso le isole. Stamattina il pontile è stato consegnato alla Regione Campania. Come amministrazione, presenti al sopralluogo, stiamo seguendo passo dopo passo il percorso istituzionale che vogliamo porti, già dalla prossima estate, alla partenza di traghetti e mezzi di trasporto dalla porta d’ingresso della città, verso Procida, Forio, Casamicciola, Ischia, Capri. Da e verso Bacoli. In pochi minuti. Valorizzando al meglio l’intermodalità con gli autobus e la Cumana. Da Napoli verso le isole. E dalle isole – contiua -verso i Campi Flegrei e la provincia. Ringrazio per il gran lavoro di squadra la Capitaneria di Porto di Baia, i dirigenti regionali e della Città Metropolitana, l’appassionato geometra Fabrizio Viola, i tecnici del Comune di Bacoli, e tutti coloro che stanno lottando da tempo per realizzare questo sogno. Per trasformare un bene comune da spazio degradato a terra di trasporto via terra, via strada, via mare. Una vera porta verso il mare. Tutto insieme, ci riusciremo. Un passo alla volta.