Ischia, tornano le ruspe dello Stato. Ripristinata la legalità. Secondo loro

Tornano le ruspe dello stato a Ischia. Non saranno le ruspe vere e proprie a demolire l’abitazione di Giacomo e della sua famiglia nella III Traversa Quercia ad Ischia. Saranno, forse, le maestranze della ditta incaricata dalla Procura della Repubblica che, con altri mezzi e senza grandi mezzi edili dovranno ripristinare la giustizia senza senso di questa storia assurda. Una storia fatta di demagogia, reati contro l’ambiente e una posizione ideologica che non riesce a trovare senso. Un senso che non arriverà mai e che, tuttavia, continuerà ad essere oggetto delle nostre cronache.

Una demolizione, quella che è avviata ieri mattina, “educata” e “rispettosa”. L’immobile già svuotato e liberato da ogni possibile orpello riutilizzabile come infissi, impianti e tutto il resto che, solitamente, arreda le nostre case. Un’atmosfera di rabbia, delusione e frustrazione che non è scaduto in scene poco urbane o in altri tipi di manifestazione. Contegno, orgoglio e dolore. Rabbia, consapevolezza e una serie di domande che non troveranno mai risposte. Domande che dovrebbe dare uno stato che non dialoga con sé stesso, che segue linee parallele e contrastanti e che, ancora una volta, si mostra forte con i deboli e debole con i forti.

La storia di ogni abuso è storia a sé. Abbiamo letto, anche di recente, lunghi percorsi giudiziari terminati come la storia di questo abuso che, in verità, è arrivato alla fine dei suoi giorni seguendo un suo percorso. Non è il tempo dei ragionamenti dei condoni, delle istanze rilasciate o delle motivazioni delle sentenze perché, se anche fossero tutte intelligibili e condivisibili, dopo 30 anni nessuna norma riesce ad essere attuale. 30 anni di sacrifici e di famiglia. Il racconto non è mai troppo diverso quando ad andare giù sono le abitazioni dei singoli e dei deboli. I sacrifici e le domande sono le stesse. Gli interrogativi non sono mai diversi. E’ un finale condiviso che continua ad essere non compreso.

30 anni sono una vita. 30 anni sono un tempo enorme che non può essere ignorato. Ma qualcuno ci ricorda le leggi, la giurisprudenza, gli orientamenti, le decisioni già assunte. Uno sforzo che ci obblighiamo a non fare, non perché non vogliamo capire (non abbiamo di loro né delle loro lezioni) ma perché contrasta con il buon senso e con l’obbligo di un’amministrazione che avrebbe l’obbligo di comportarsi come un buon padre di famiglia.

La colpa sta a metà. E ancora oggi, giusto per dircelo, mentre tre famiglie si trovano a vivere senza mai più poter rimettere piede nella loro abitazione, c’è ancora chi magheggia negli uffici tecnici e prova a sistemare la propria difficoltà alimentando quel “mors tua, vita mea” che ci ha caratterizzato negli ultimi 15 anni. DA quando, più o meno, è ufficialmente iniziata questa sceneggiata delle demolizioni penali. Una sceneggiata che fotografa il complesso del fenomeno ma che poi, quando viene ai fatti, si ritrova con migliaia di opere da demolire ma poi procede con i “sorteggi” e colpisce con gli occhi bendati come in un tragico gioco della pignatta. Un po’ a ro cogl’ cogl’.

IN III TRAVERSA QUERCIA

Tornando alla cronaca, ieri mattina, di buon ora un’auto dei Carabinieri ha preso possesso dell’area di cantiere e dopo diverse ore la ditta incarica dalla Procura della Repubblica per l’esecuzione della R.E.S.A. ha iniziato a recitare l’area di cantiere. Sul posto, gli agenti del Commissariato di Ischia, una pattuglia della polizia municipale di Ischia, gli addetti dell’Evi e la presenza delle assistenti sociali dell’Ambito Na 13.

Una mattinata trascorsa tra incredulità e incertezza. Nessuna comunicazione chiara, nessuna informazione diretta se non la pacata mediazione dei poliziotti che, con tatto, sono riusciti a rendere edotti i proprietari di quello che stava accadendo. Una mattinata di attesa in vista dell’arrivo dei picconi, delle pale e di quant’altro servirà a demolire l’abuso per il quale il Comune di Ischia, su attivazione del Pubblico Ministero, ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, nello scorso marzo, un mutuo di oltre 85 mila euro. Un passaggio obbligato dalla Legge che disciplina questo tipo di attività.

TRA RABBIA, DOLORE E DELUSIONE

Le parole dei proprietari e dei parenti presenti nell’abitato sono chiare e ripercorrono quelle che abbiamo sentito altre poche volte, così quante sono state le demolizioni di questo tipo. Si, perché, difronte ad un contezioso che comprende diverse centinaia di casi, quelli realmente abbattuti si contano sulle dita di poche mani. Una selezione innaturale e senza logica che, ancora una volta, fanno ritornare attuali parole come graduazione delle demolizioni, patti tra Comuni e Procura o, peggio ancora, rispetto per le abitazioni di necessità.

L’aspetto più grave che sottolineano i destinatari di questo presunto ripristino della legalità è quello della mancanza di comunicazione tra gli enti. Per loro, e facciamo nostro il ragionamento, l’aspetto più grave è la richiesta dei tributi comunali attivati dopo l’accensione del mutuo. “Se sai che mi devi demolire, perché mi chiedi anche le tasse su un immobile che sai dovrà esser raso al suolo?”. Non venitevene con le responsabilità dei singoli o con gli obblighi di legge. Chi non avrà più un tetto sulla testa, viene riportato alla sostanza senza fronzoli e si pone domande di buon senso. Quello che, è evidente, manca ad uno Stato che percorre linee di giudizio che potrebbero essere modificate con l’assunzione di regole di ingaggio (mutuando il termine) che sappiano tener conto delle persone. Già, le persone!