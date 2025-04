Ischia, tornano le regole per l’imbarco veicoli: biglietterie e attese spostate all’ex parcheggio Guerra

Come ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione turistica, il Comune di Ischia ha adottato un sistema coordinato per gestire l’accesso all’area portuale e l’imbarco dei veicoli diretti verso la terraferma. Con l’ordinanza n. 57 del 10 aprile 2025, firmata dalla responsabile del Servizio 14 del Comando Polizia Locale Chiara Romano, si riattivano le misure già sperimentate con successo dal 2019.

Dal prossimo 11 aprile e fino al 1° novembre 2025, con ripresa prevista anche dal 21 dicembre al 7 gennaio 2026, tutti i veicoli in attesa di traghettare saranno deviazioni verso l’area attrezzata presso l’ex parcheggio Guerra, adiacente alla S.S. 270, per l’acquisto dei biglietti e l’incolonnamento ordinato.

Imbarco solo con biglietto

Secondo le disposizioni, l’accesso all’area portuale sarà consentito solo ai conducenti già muniti di biglietto, da ritirare presso le biglietterie appositamente installate nell’area di sosta. Lì, sotto la supervisione del personale delle compagnie di navigazione (Medmar, Caremar, Gestour), i veicoli saranno incolonnati secondo l’orario di partenza.

Il percorso di accesso all’imbarco prevede il passaggio per via Baldassarre Cossa e via Iasolino, dove i conducenti dovranno regolare la velocità e prestare massima attenzione alla viabilità, nel rispetto della sicurezza pedonale e veicolare.

Collaborazione con le compagnie marittime

L’ordinanza si fonda sulla delibera di Giunta n. 32 del 3 aprile 2025, che ha confermato la destinazione dell’area per tutta la stagione turistica. Le compagnie marittime hanno sottoscritto apposite convenzioni il 9 aprile, impegnandosi a garantire personale di supporto, strutture informative e attrezzature per il controllo dei flussi. Il sistema potrà essere temporaneamente sospeso dal 2 novembre al 20 dicembre, periodo in cui si prevede un calo del traffico passeggeri.

Regole per la sosta

L’area di sosta lungo la S.S. 270 sarà riservata esclusivamente ai veicoli in attesa di imbarco. È vietata la sosta di veicoli non autorizzati, salvo per quelli appartenenti a residenti, taxi, motocicli e ciclomotori nelle apposite aree dedicate. Resteranno in vigore tutte le precedenti disposizioni non in contrasto con la nuova ordinanza.

Un piano rodato per gestire l’afflusso turistico

Il sistema, già sperimentato con efficacia negli anni precedenti, ha lo scopo di snellire i flussi, ridurre la congestione in area portuale e garantire la sicurezza di pedoni e mezzi, in una delle località turistiche più frequentate del Mezzogiorno. La misura riflette una gestione moderna e strutturata del turismo, con il coinvolgimento diretto degli operatori del trasporto marittimo.