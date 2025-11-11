Ischia, torna l’iniziativa dei calendari biblici

Anche quest’anno la Chiesa Cristiana Evangelica di Ischia delle Assemblee di Dio in Italia rinnova la tradizione della distribuzione gratuita dei calendari con verso e meditazione biblica giornaliera. L’iniziativa, che coinvolge tutti i Comuni dell’isola, prenderà il via sabato 17 novembre alle ore 11 in piazza a Casamicciola.

I calendari, molto attesi da fedeli e cittadini, sono un invito alla riflessione quotidiana e alla lettura della Parola di Dio. Per chi non potesse partecipare alla distribuzione, è possibile richiederli anche online attraverso la pagina ufficiale della Chiesa (Facebook). Le copie sono limitate e, come ricordano gli organizzatori, rappresentano “una buona opportunità per iniziare ogni giorno con la Parola di Dio”.

I fedeli e tutti gli interessati sono inoltre invitati a partecipare ai culti della Chiesa Cristiana Evangelica di Ischia, che si tengono presso la sede di Via Vincenzo Di Meglio n. 53, in zona “Terra Rossa” a Barano d’Ischia.