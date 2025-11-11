martedì, Novembre 11, 2025
type here...
IschiaSOCIETA'

Ischia, torna l’iniziativa dei calendari biblici

Distribuzione gratuita in tutti i Comuni a cura della Chiesa Cristiana Evangelica ADI

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Anche quest’anno la Chiesa Cristiana Evangelica di Ischia delle Assemblee di Dio in Italia rinnova la tradizione della distribuzione gratuita dei calendari con verso e meditazione biblica giornaliera. L’iniziativa, che coinvolge tutti i Comuni dell’isola, prenderà il via sabato 17 novembre alle ore 11 in piazza a Casamicciola.

I calendari, molto attesi da fedeli e cittadini, sono un invito alla riflessione quotidiana e alla lettura della Parola di Dio. Per chi non potesse partecipare alla distribuzione, è possibile richiederli anche online attraverso la pagina ufficiale della Chiesa (Facebook). Le copie sono limitate e, come ricordano gli organizzatori, rappresentano “una buona opportunità per iniziare ogni giorno con la Parola di Dio”.

I fedeli e tutti gli interessati sono inoltre invitati a partecipare ai culti della Chiesa Cristiana Evangelica di Ischia, che si tengono presso la sede di Via Vincenzo Di Meglio n. 53, in zona “Terra Rossa” a Barano d’Ischia.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos