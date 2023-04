Ischia, torna la sosta nell’ex parcheggio Guerra per gli imbarchi

Con l’inizio ufficiale della stagione turistica in previsione della Pasqua a Ischia torna in vigore la disposizione per la sosta nell’ex parcheggio Guerra dei veicoli diretti all’imbarco. La discussa iniziativa varata da Enzo Ferrandino nel 2019 e che produsse contrapposizioni e polemiche, ma che ormai si è trasformata in consuetudine.

Il comandante della Polizia Locale Chiara Romano ha infatti adottato l’ordinanza per l’accesso all’area portuale riattivando dal sabato che precede la Domenica delle Palme le disposizioni «finalizzate a garantire sicurezza dei pedoni e dei veicoli».

Nel provvedimento si richiama appunto l’ordinanza del luglio 2019, con la quale «è stata disciplinata la circolazione dei veicoli nell’ambito dell’area portuale e degli assi viari che con essa si intersecano per garantire sicurezza dei pedoni e transitabilità, in ragione della necessità di consentire l’imbarco e lo sbarco dei veicoli e dei passeggeri provenienti o diretti verso il continente in condizioni di sicurezza e assicurando adeguati standard di vivibilità per una località turistica di primaria importanza nel contesto nazionale e internazionale».

Ha quindi ritenuto necessario ripristinare l’area di sosta adiacente alla S.S. 270 per i veicoli diretti all’imbarco «a seguito della favorevole sperimentazione degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e delle attuali esigenze di gestione dell’area portuale, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni ed una migliore transitabilità, senza l’ingombro costituito da colonne di veicoli in attesa di imbarco che riducono gli spazi a disposizione».

Il comandante Romano richiama anche l’esito delle riunioni tra Ufficio Circondariale Marittimo, Comune di Ischia, Polizia Municipale e compagnie di navigazione. Le quali hanno espresso disponibilità a «rendere operative le biglietterie nell’area dell’ex Parcheggio Guerra nonché di garantire la presenza di personale tecnico sia nell’area di sosta che nell’area portuale al fine di predisporre tutte le operazioni di incolonnamento, imbarco e sbarco di veicoli e passeggeri».

Di recente la Giunta ha approvato apposita delibera «con la quale si dispone di confermare, per la stagione turistica 2023 e fino al 7 gennaio 2024, la destinazione dell’ampia zona adiacente alla S.S. 270 per la sosta dei veicoli in attesa di imbarco, stabilendo che le società di navigazione dispongano di proprie biglietterie, pensiline, uffici informazioni e che personale ausiliario incaricato dalle stesse compagnie di navigazione regolerà l’accesso, il transito, il deflusso e l’incolonnamento delle auto destinate all’imbarco».

E dunque l’ordinanza dispone: «A partire dal giorno 1 aprile 2023, dalle ore 8:00 alle ore 20:30, l’imbarco avverrà secondo le seguenti disposizioni: I conducenti dei veicoli che non siano già muniti di titolo di viaggio e che intendono procedere all’imbarco, per accedere all’area portuale, dovranno preventivamente munirsi del titolo di viaggio presso le apposite biglietterie site nell’area di sosta attrezzata della S.S. 270 nei pressi della cd. Galleria Acquedotto. I veicoli opportunamente muniti di idoneo titolo di viaggio saranno incolonnati a cura del personale delle compagnie di navigazione presente sull’area di sosta della S.S. 270, occupando le corsie appositamente segnalate, secondo l’orario di partenza, in attesa di espresse disposizioni per l’imbarco».

La medesima ordinanza dispone anche che «Nell’area di sosta della S.S. 270 è istituito il divieto di sosta per i veicoli non diretti all’imbarco, salvo la sosta nelle aree già riservate ai veicoli dei residenti, dei taxi e dei ciclomotori e motocicli».

L’ordinanza è in vigore dal 1 aprile, ma non si tratta di un pesce d’aprile…