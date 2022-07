Ischia: tenta di aggredire una ragazza. Arrestato per tentata violenza sessuale aggravata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un bar in via Francesco Buonocore a Ischia per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, la figlia era stata seguita da un uomo fino al bagno del locale dove aveva tentato di molestarla ma la ragazza aveva opposto resistenza ed era riuscita a mettere in fuga l’aggressore con l’ausilio dei familiari.

Gli operatori, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno identificato l’uomo e lo hanno rintracciato presso un’abitazione in via Leonardo Mazzella a Ischia. Un 35enne dominicano con precedenti di polizia è stato arrestato per tentata violenza sessuale aggravata.