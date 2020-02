Da queste ore, sulle nostre strade, non è passato inosservato un bus verde. Il veicolo scoperto, un bus elettrico per la precisione, dopo Capri ha fatto tappa sulla nostra isola per verificare la fattibilità di una possibile “messa in servizio”.

I tecnici della Tekne, accompagnati anche da una delegazione di EAV Bus con l’ing. Vignola e l’ing. Sposito, hanno verificato la compatibilità del mezzo sulle caratteristiche orografiche del nostro circuito viario.