Ischia Street Art sulla scena del crimine

L’ultima performance e installazione shock del gallerista e attivista Salvatore Iacono di Ischia Street Art in collaborazione con la L.A.A,I. Lega animale & ambiente delle isole del Golfo

Con una social performance e installazione shock sabato 10 aprile 2021 alle ore 9,00 sulla Prov. Panza (strada per scendere a S.Angelo) il gallerista, attivista e performer Salvatore Iacono titolare di Ischia Street Art ha ambientato e ricostruito sul posto la scena di un crimine per sensibilizzare le coscienze di una intera comunità. Le persone del posto hanno allertato Ie forze dell’ordine (Comando Vigili urbani e Carabinieri) che immediatamente si sono recate sul posto per fermare la social performance. Da settimane nel Comune di Forio esattamente nella zona di Panza si sono verificati degli abbattimenti volontari di grosse quercie e pini, tutto questo sotto gli occhi di tutti, in piena luce del giorno. Non si è capito di preciso le motivazioni del loro abbattimento. Fatto sta che gli abbattimenti si sono verificati all’incrocio di Panza (campo sportivo) e sulla Prov. Panza strada principale che collega Forio a S. Angelo che, nell’ultima settimana ne hanno abbattuti di fila una decina rimanendo a terra solo i monconi.

L’evento performatico “Crime Scene” ideato, eseguito ed interpretato da Salvatore Iacono per conto di Ischia Street Art è stato realizzato in collaborazione con la L.A.A.I. Lega animali & ambiente delle isole del Golfo guidata da Alessandra Punzo, l’associazione è molto attiva sull’isola d’Ischia. Nasce ad Ischia al fine di perseguire il miglioramento e la tutela dei diritti degli animali, (in particolar modo prevenire il randagismo) e dell’ambiente.

Sabato 10 aprile verso le 9,00 il gallerista Salvatore Iacono ha inizialmente transennato l’area interessata con un nastro di colore giallo e nero e ha iniziato a verniciare i tronchi con uno spray rosso sangue facendo colare e schizzare la vernice rossa sui mezzi tronchi e a terra, simulando degli omicidi efferati avvenuti in quel posto. I dieci tronchi rimasti alla fine sono stati marcati a terra con una vernice bianca spray e numerati, alla fine della performance il gallerista ha installato su un albero integro poco distante dalla scena del delitto un cartello con scritto “CRIME SCENE Tagliare gli alberi è un crimine contro l’umanità” con la scatola Oxygene dell’artista milanese Michele Penna “Non dare per scontato l’aria che respiri!”. Il progetto di street art “Oxygene” è stato già protagonista lo scorso 5 dicembre nei sei comuni dell’isola d’Ischia riscuotendo la curiosità dei passanti.

Salvatore Iacono non è nuovo a questo genere di interventi performativi creati e costruiti sul filo dell’illegalità, attraverso performance di denuncia sociale e, fin dal primo lockdown, ha continuato la sua battaglia personale contro il sistema corrotto dell’arte contemporanea, a difesa dell’intero comparto delle gallerie d’arte italiane, senza lasciarsi fermare dalle costrizioni governative, ideando e inscenando nuovi modelli di fruizione dell’arte. Dai primi interventi di poster art realizzati con Street Art File Print da maggio ad agosto 2020, passando per le varie mostre/non-mostre con protagonista Mimmo Di Caterino (da Lockdown/Social alla più recente trilogia di Social Distancing), fino ad arrivare all’installazione – Oxygene di Michele Penna “Non dare per scontato l’aria che respiri!” – realizzata a dicembre scorso nei sei comuni dell’isola.

Il lavoro che da anni svolge Salvatore Iacono con Ischia Street Art Gallery, una “non-galleria”, una galleria a cielo aperto, centro d’arte e luogo multi-operativo, promulgatore di una cultura artistica e di rilancio del territorio, attrattiva turistica e snodo centrale di aggregazione sociale, è un lavoro più che significativo, essenziale per l’intera comunità dell’isola ma anche per tutti quegli artisti socialmente impegnati che trovano nella gallery un modo nuovo per esprimersi.

ISCHIA STREET ART GALLERY

Ischia Street Art Gallery è il primo modello di galleria d’arte interattiva per il sociale al mondo, uno spazio underground dedicato a espressioni, cultura e concetti di arte urbana, un centro privato ma aperto a tutti che diviene luogo di riflessione, di provocazione senza censure, di dialogo, perché no, di conflitto aperto e addirittura strumento di rieducazione civica.

Uno spazio espositivo che supera il concetto di galleria d’arte anche perché il visitatore non è più un’ombra vagante e sconosciuta che conserva e porta via con sé le proprie emozioni, ma viene coinvolto in prima persona e da elemento passivo diviene attivo avendo la possibilità di “taggare” direttamente sulle superfici già utilizzate dagli artisti una traccia delle sue impressioni, esprimendo la propria creatività con la stessa immediatezza di una scritta-simbolo-messaggio che si può trovare nei bagni delle scuole, nelle gallerie e sui treni delle metropolitane, in certi posti meno esposti alla vista di tutti come sottopassaggi, stazioni ferroviarie, pareti delle celle delle prigioni, addirittura su alcuni monumenti o all’interno di edifici storici. In maniera civile o incivile la gente tende ad apporre un segno, una testimonianza del proprio passaggio o a dichiarare le proprie sensazioni di un momento particolare persino sulla corteccia degli alberi. Da questo istinto ancestrale di comunicazione, in fondo, è nato il writing, il graffitismo e in ultimo la street art, e allora, perché non farlo in una galleria rendendola il “latore” autorizzato di un messaggio creativo?

I.S.A.G. intende presentare l’opera d’arte intesa non più come mera rappresentazione di una ricerca estetica o di espressione formale e neanche più come oggetto di speculazione di mercato e di investimenti finanziari, bensì veicolo di divulgazione diretta, manifesto di sdegno, di satira, di ironia, denuncia, strumento di militanza artistica nelle problematiche del sociale.

Centro d’arte, luogo multioperativo non autorizzato, non ufficializzato da etichette o marchi commerciali e politici o di stato e quindi non strumentalizzabile I.S.A.G. nasce come percorso di idee e di emozioni. Promuove mostre, eventi, performance, tra cui un festival dedicato al Graffiti Writing ed alla Street Art nazionale ed internazionale che coinvolge in maniera esperienziale e creativa appassionati, gente del posto, turisti, studenti e bambini.