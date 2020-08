Ischia. Spazzamento e lavori, divieti in via Morgioni e via Vecchia Cartaromana

Tre distinti interventi di diserbo e spazzamento interesseranno altrettante aree di parcheggio in via Morgioni nelle giornate di martedì 25, giovedì 27 e sabato 29 agosto. Per la precisione l’area destinata all’ex mercato e quelle antistanti il Polifunzionale. Pertanto il comandante della Polizia locale di Ischia ha adottato apposita ordinanza che dispone: «Il giorno 25.08.2020 dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e comunque fino al termine dell’intervento è vietata la sosta a qualsiasi veicolo in Via Morgioni (area di parcheggio ex mercato comunale e di fronte Hotel Bellevue); Il giorno 27.08.2020 dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e comunque fino al termine dell’intervento è vietata la sosta a qualsiasi veicolo in Via Morgioni (area di parcheggio ingresso Polifunzionale); Il giorno 29.08.2020 dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e comunque fino al termine dell’intervento è vietata la sosta a qualsiasi veicolo in Via Morgioni (area di parcheggio ingresso Teatro).

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».

INTERVENTO URGENTE DELLA TIM – Sempre martedì 25, invece, in via Vecchia Campagnano la Tim effettuerà un intervento di somma urgenza. In questo caso l’ordinanza dispone: «Il giorno 25 agosto 2020 dalle ore 05.00 alle ore 08:00 e comunque fino al termine dell’intervento in Via Vecchia Campagnano, in corrispondenza del civ. 24, è interdetta la circolazione a qualsiasi veicolo.

I veicoli a monte del civ. 24 dovranno percorrere la Via Vecchia Campagnano nei due sensi di marcia accedendo dalla Via Campagnano.

I veicoli a valle del civ. 24 dovranno percorrere la Via Vecchia Campagnano nei due sensi di marcia accedendo da Via Acquedotto (Piazza San Michele).

Ad ultimazione dei lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi, ripulendo la sede stradale da qualsiasi materiale di risulta.

La ditta provvederà ad avvisare dell’intervento da effettuarsi le persone residenti della zona e a lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni appositamente transennato e visibile».