Ischia sotto controllo: estate sicura con l’operazione della Guardia Costiera

Con l’arrivo dell’estate e l’incremento esponenziale del flusso turistico, Ischia si attrezza per garantire sicurezza e rispetto delle regole sul mare. Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e laghi sicuri 2025”, la Guardia Costiera ha rafforzato la sua presenza lungo le coste dell’isola, registrando già un primo bilancio significativo.

Coordinati dalla Direzione Marittima della Campania e operativi tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, i militari della Guardia Costiera – a bordo delle unità MV CP 575, GC B 154 e MV CP 807 – hanno pattugliato senza sosta il litorale nel weekend appena trascorso. Parallelamente, pattuglie a terra e il supporto continuo della sala operativa locale hanno permesso un monitoraggio capillare del traffico marittimo, inclusa la gestione dei mezzi di linea.

A guidare le operazioni sul territorio è il Tenente di Vascello Antonio Magi, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia che assicura un presidio costante e capillare per garantire la sicurezza dei bagnanti, dei diportisti e il rispetto delle regole fondamentali per la convivenza civile e la tutela dell’ambiente marino.

Il primo bilancio dei controlli è già significativo: 33 sanzioni amministrative per un totale di 7.766 euro. Le infrazioni più frequenti riguardano la navigazione sotto costa, l’inosservanza delle regole nell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, e la documentazione di bordo non conforme. Un bilancio che conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione in una delle mete più frequentate del turismo balneare italiano.

Accanto al lavoro in mare, è stato previsto anche un potenziamento dei controlli nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio, interessati da un traffico complessivo di oltre 96.000 passeggeri tra arrivi e partenze solo nel fine settimana. Dati che confermano Ischia come crocevia del turismo estivo, ma che richiedono una macchina organizzativa precisa e vigile.

L’operazione continuerà per tutta la stagione, con pattugliamenti giornalieri volti non solo a sanzionare, ma soprattutto a prevenire comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica e l’ambiente marino.

La Guardia Costiera ricorda a tutti i diportisti e bagnanti alcune regole fondamentali: mantenersi ad almeno 100 metri dalle coste a picco e 200 dalle spiagge; evitare l’ormeggio ai gavitelli che delimitano le zone di balneazione; non superare i 10 nodi di velocità entro 1.000 metri dalla costa; non ostacolare la manovra delle unità di linea.

Infine, per ogni emergenza in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito da rete fissa e mobile.

Come sottolineato dal vice sindaco di Ischia, Ida De Maio, “la collaborazione dei cittadini è fondamentale: il mare è un bene prezioso che possiamo tutelare solo se ciascuno fa la propria parte”. A Ischia, il mare è di tutti, ma solo con l’impegno collettivo potrà rimanere un patrimonio sicuro e protetto.