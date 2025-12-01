Ischia si tinge di arancione per dire no alla violenza sulle donne con il Club Inner Wheel Isola d’Ischia

Anche l’isola d’Ischia entra a far parte del movimento globale contro la violenza sulle donne. Il Club Inner Wheel Isola d’Ischia ha annunciato ufficialmente la propria adesione alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite attraverso UN Women, aderendo ai sedici giorni di attivismo che ogni anno, dal 25 novembre al 10 dicembre, richiamano l’attenzione internazionale su una delle emergenze sociali più drammatiche e persistenti del nostro tempo.

In questo contesto, tutti i Municipi dell’isola verranno illuminati di arancione, colore simbolo della campagna, per lanciare un messaggio visibile e diretto alla comunità: la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una questione pubblica che riguarda tutti. L’iniziativa si inserisce in una rete più ampia che coinvolge anche altri club Inner Wheel della Campania, tra cui Capri e Procida, a conferma di una mobilitazione territoriale che prova a trasformare i simboli in coscienza collettiva.

L’adesione del Club ischitano rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di impegno portato avanti negli anni dall’associazione su temi legati alla parità di genere, alla tutela delle donne e alla promozione dell’autodeterminazione femminile. Un impegno che non si esaurisce nel gesto simbolico dell’illuminazione arancione, ma che punta a stimolare riflessione, informazione e consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni.

Perché la violenza, è bene ricordarlo, non nasce nel vuoto. Affonda le sue radici in stereotipi, pregiudizi culturali e modelli relazionali distorti, spesso alimentati da un’idea arcaica di possesso e controllo nei confronti delle donne, incapaci di accettare scelte autonome, rifiuti e libertà. È su questo terreno che si gioca la partita più importante, quella della prevenzione, che passa dalla scuola, dalla famiglia, dai media e dalle istituzioni.

L’illuminazione dei municipi dell’isola d’Ischia non è dunque soltanto un gesto estetico, ma un segnale politico e culturale che chiede attenzione, rispetto e responsabilità. Un segnale che non deve restare episodico o rituale, ma trasformarsi in occasione concreta per riaffermare, anche attraverso piccoli gesti collettivi, che una società più giusta e più sicura per le donne riguarda il futuro di tutti.