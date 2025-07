Ischia, si riparte da casa: ritiro estivo sull’isola, dal 28 luglio la preparazione per la Serie D

L’Ischia Calcio sceglie di restare a casa per gettare le basi della nuova stagione. Il ritiro precampionato si svolgerà interamente sull’isola, con inizio fissato per il 28 luglio e una prima fase che proseguirà fino al 12, massimo 13 agosto. Dopo una breve pausa, la squadra tornerà a radunarsi tra il 17 e il 18 agosto, pronta a entrare nel vivo della preparazione in vista dell’imminente campionato di Serie D.

La decisione di svolgere il ritiro a Ischia non è soltanto logistica. Si tratta di una scelta ben ponderata, quasi identitaria, che vuole imprimere fin da subito un senso di appartenenza nei nuovi arrivi. Molti dei volti nuovi, infatti, vengono da fuori regione e saranno chiamati ad ambientarsi in fretta non solo sul campo, ma anche nella quotidianità dell’isola. Vivere Ischia, respirarne il clima, assimilarne le abitudini: è anche da questi dettagli che passa la costruzione di un gruppo coeso e consapevole della maglia che indossa.

Tuttavia, va evidenziato che questa scelta rientra anche – e non potrebbe essere altrimenti – nelle chiare ristrettezze economiche che gravitano attorno alla società e che mai nessuno ha nascosto. È una realtà con cui il club convive apertamente e con trasparenza, cercando soluzioni concrete e sostenibili che permettano di mantenere alta la competitività, senza mai perdere il contatto con la verità dei numeri.