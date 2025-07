Ischia, si riparte da casa: al “Mazzella” nasce la nuova stagione gialloblù

L’Ischia Calcio alza il sipario sulla nuova stagione restando a casa: niente ritiro in terraferma, la preparazione si svolgerà interamente al “Mazzella” sotto la guida del duo Ferrante-Martino. Tra nuovi volti e obiettivi da rilanciare, la squadra punta a ripartire con identità, coesione e ambizione

Oggi, lunedì 28 luglio, prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2025/2026 dell’Ischia Calcio. Niente ritiro in terraferma per i gialloblù, che si raduneranno al “Mazzella” per dare inizio alla preparazione estiva sotto la guida del nuovo duo Ferrante-Martino. Il club ha infatti deciso di restare sull’isola per svolgere l’intera fase di ritiro in sede, una scelta logistica precisa, volta a garantire una maggiore coesione del gruppo in vista degli impegni ufficiali.

Sono ventitré i calciatori convocati dallo staff tecnico per questa prima parte di lavoro, tra volti noti, giovani in rampa di lancio e nuovi innesti pronti a mettersi in mostra. In attesa di ulteriori rinforzi che possano completare e puntellare l’organico, l’attenzione della dirigenza e dei tifosi è rivolta anche alla prossima composizione dei gironi di Serie D, ancora da ufficializzare.

C’è infatti grande curiosità attorno al destino dell’Ischia, reduce da una sofferta ma preziosa salvezza conquistata nel competitivo Girone H. La speranza dell’ambiente isolano è quella di tornare nel Girone G – quello sardo-laziale – che già aveva accolto la squadra nel suo primo anno di ritorno tra i Dilettanti. Un girone che, per ragioni geografiche e logistiche, viene considerato più accessibile, ma soprattutto più adatto per la valorizzazione del progetto sportivo in corso.

Come anticipato, l’intera fase del ritiro si svolgerà allo stadio Mazzella, con doppie sedute e sedute atletiche programmate fino al 13 agosto. Una scelta non scontata, considerando l’affollamento estivo e le alte temperature, ma pienamente condivisa dalla dirigenza. “Eravamo pronti per effettuare la preparazione in una nota località del Lazio – ha spiegato il presidente Pino Taglialatela – Alla fine abbiamo deciso di restare a Ischia, innanzitutto per permettere ai nuovi calciatori di ambientarsi più rapidamente e al gruppo di trovare subito un’identità. Crediamo che questo sia il miglior modo per costruire basi solide”.

Il primo allenamento è in programma per oggi alle ore 17:30. Sarà l’occasione per vedere all’opera anche i nuovi acquisti, a cominciare da Gabriel Tanas e Filippo Izzo, gli ultimi due innesti ufficializzati dalla società isolana. Tanas è un portiere moldavo classe 2006, fisicamente imponente e già parte della Nazionale Under 20 del suo Paese. Arriva dal Ceahlaul Piatra Neamt, dove ha militato principalmente con l’Under 19, collezionando anche una presenza nella seconda divisione rumena durante la fase play-out. “Per me è la prima esperienza in Italia – ha dichiarato – Farò del mio meglio per crescere e ripagare la fiducia dell’Ischia”.

Filippo Izzo, difensore classe 2005, è invece un volto noto. Napoletano, cresciuto nei settori giovanili della R.D. Internapoli Kennedy e poi della Juve Stabia, Izzo ha maturato esperienze importanti con Giugliano, Albenga e, più recentemente, Nuova Napoli Nord in Promozione. “Prediligo il ruolo di laterale sinistro – ha spiegato – ma posso adattarmi anche a centrocampo. Ringrazio il presidente e il DG per questa opportunità, darò tutto per questa maglia”.

A completare il quadro dei nuovi arrivati c’è anche Manuel De Filippis, attaccante classe 2004 originario di Alatri. Calciatore duttile, capace di agire sia da esterno offensivo che da trequartista, De Filippis torna in Italia dopo una positiva esperienza nel campionato maltese, dove ha indossato la maglia del Gzira United laureandosi capocannoniere della Youth Premier League con 15 reti. Cresciuto nei vivai di Lazio e Salernitana, ha accettato con entusiasmo la proposta dell’Ischia, pronto a rimettersi in gioco nel calcio italiano sotto la guida di mister Martino.

La fase di preparazione culminerà con l’inizio della stagione ufficiale: il primo impegno sarà quello di Coppa Italia, previsto per il 24 agosto, mentre il campionato scatterà domenica 7 settembre. In casa Ischia si respira aria di rinnovamento e determinazione, con l’obiettivo dichiarato di costruire una stagione più serena e ambiziosa rispetto all’ultima. I presupposti per riuscirci sembrano esserci tutti.