Ischia. Si riparte da “Bullone” Monti: tutto lo staff completo

L’Ischia Calcio comunica ufficialmente di aver nuovamente affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Giuseppe Monti. Mister “Billone”, tecnico di grande esperienza nonché storico calciatore della squadra gialloblù, sarà per la seconda stagione consecutiva sulla nostra panchina dopo l’esaltante campionato di Promozione vissuto l’anno scorso, concluso con il primo posto e la promozione in Eccellenza. Di seguito l’intero staff a cui il presidente D’Abundo e tutta la società augurano buon lavoro per la prossima annata calcistica:

Allenatore: Giuseppe Monti

Vice-allenatore: Massimo Buonocore

Preparatore portieri: Michele Migliaccio

Preparatore Atletico: Michelangelo Di Maio

Team manager: Maurizio Pinto

Magazziniere: Luigi Fiore

Massaggiatori: Gennaro De Novellis e Alessandro Ascione

Ortopedico: dott. Luciano Curci

Fisioterapista: Maurizio Mennella