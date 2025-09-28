Ischia, sfida “ripartenza” a Roma. Contro il Lodigiani non si può sbagliare

Riflessioni? Sì. Valutazioni? Anche. Ma oggi il pensiero è tutto rivolto alla partita. L’Ischia Calcio si presenta al prossimo turno del Girone G di Serie D con il peso di un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative.

Tra le squadre che più stanno faticando in questa fase iniziale, i gialloblù hanno finora raccolto troppo poco per potersi permettere altri passi falsi.

Il cambio in panchina da Alessio Martino a Simone Corino, arrivato con l’intento di dare una scossa all’ambiente, ha avuto un effetto limitato: dopo il pari incoraggiante ottenuto in trasferta contro la Costa Orientale Sarda, si è registrata un’altra sconfitta – la terza in quattro uscite – che ha evidenziato limiti strutturali e soprattutto mentali da superare al più presto.

L’Ischia è ora chiamata a reagire e dovrà farlo lontano dal proprio pubblico. La squadra isolana torna sulla terraferma per affrontare l’Atletico Lodigiani, in una sfida che ha tutti i contorni dello scontro diretto per la salvezza. Una gara spartiacque, di quelle in cui non basta giocare bene: servono punti. “Niente alibi: volevamo punti e non ci siamo riusciti, ora dobbiamo andarli a cercare domenica”, ha dichiarato Corino in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato chiaro dopo il brusco stop casalingo subito nel turno infrasettimanale contro il Monterotondo.

Una sconfitta che brucia, non solo per il risultato, ma per il modo in cui è maturata. Oggi, però, non c’è spazio per i rimpianti: serve concretezza. L’importanza del momento è evidente: la classifica corta non ammette distrazioni e ogni partita in questo avvio può spostare gli equilibri. In trasferta, l’Ischia si gioca una buona fetta di credibilità e fiducia, oltre che punti fondamentali. Serve una reazione di squadra, un segnale forte. Serve un’identità.

L’avversario

L’Atletico Lodigiani non vive un momento migliore. Il club capitolino, esattamente come l’Ischia, ha raccolto soltanto un punto nelle prime quattro giornate. L’unico risultato utile è arrivato all’esordio sul campo del Valmontone, poi tre ko consecutivi hanno messo in discussione l’avvio e portato al primo cambio in panchina.

Anche i biancorossi hanno scelto di voltare pagina, affidandosi a Marco Mariotti, tecnico esperto delle categorie dilettantistiche, subentrato a Stefano Campolo. Un passaggio di consegne avvenuto all’insegna del rispetto reciproco: “È un gruppo giovane che ho trovato bene. Poi sarà il campo ad avere l’ultima parola. Non siamo neanche alla quinta giornata, sarebbe prematuro trarre conclusioni. Voglio però dare il giusto merito a chi mi ha preceduto: l’ho chiamato personalmente, mi sembrava doveroso.

Ha lavorato bene, sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e fisico”, ha dichiarato Mariotti nella sua prima intervista da allenatore dell’Atletico Lodigiani.

Il club, comunque, ha in rosa giocatori di qualità, molti dei quali hanno già conosciuto palcoscenici superiori. Il rischio, per l’Ischia, è quello di sottovalutare una squadra ferita ma non priva di risorse.

Le ultime di formazione

Tra le certezze e le defezioni, Corino dovrà fare delle scelte importanti. Romano resterà ancora ai box per un problema fisico che lo terrà fuori dai giochi per un periodo non breve. Tra i pali, conferma per Mariani, con Gemito ancora indisponibile. In difesa si valuterà fino all’ultimo la condizione di Chiariello, mentre restano a disposizione Buono, Aijoe Desiato, pronti a garantire solidità e versatilità.

A centrocampo si va verso la conferma della coppia Montanino-Trofa, ma occhio a Boiano, che scalpita per un posto dal primo minuto. In attacco, i riflettori saranno puntati su Bertomeu, ancora a secco in stagione ma determinato a sbloccarsi. Al suo fianco agiranno con ogni probabilità Castagna e De Filippis, pronti a creare superiorità e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La direzione di gara

A dirigere la sfida sarà Marco Aurisano della sezione di Campobasso, assistito da Gianluca Innocenzi di Foligno e Mario Nika di Terni.