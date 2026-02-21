Ischia set di “Sandokan XXX”: la Tigre di Mompracen in versione per adulti

Sarà l’isola d’Ischia a fare da sfondo alle riprese di “Sandokan XXX”, nuova produzione cinematografica per adulti diretta e interpretata da Francesco Mancino, 42 anni, attore originario di Casandrino e residente a Sant’Arpino. Il progetto propone una rilettura in chiave esplicitamente adulta del celebre personaggio creato da Emilio Salgari, rielaborato per un pubblico esclusivamente maggiorenne, come chiarisce già il titolo.

La produzione è firmata da Ma Biondi e coinvolge un cast interamente napoletano. Nel ruolo di Marianna, la “Perla di Labuan”, figura centrale dell’immaginario salgariano, è stata scelta Lola Danger. Le riprese interesseranno diverse location isolane, sfruttando scorci e ambientazioni che richiamano atmosfere esotiche, elemento che ha contribuito alla scelta di Ischia come set naturale.

Per Mancino si tratta di una nuova tappa di un percorso artistico avviato circa dieci anni fa nel settore del cinema per adulti, interrotto soltanto durante il periodo della pandemia. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose parodie in versione hard di grandi produzioni cinematografiche internazionali, tra cui “Top Gun”, “Titanic”, “Il Gladiatore”, “Avatar”, “Barbie”, “Il Colosso di Rodi”, “Pearl Harbor” e “Troy”. Un filone produttivo che punta a rivisitare titoli iconici in chiave ironica e provocatoria, rivolgendosi a un pubblico di nicchia ma consolidato.

Parallelamente all’attività nel cinema per adulti, Mancino lavora nel settore della ristorazione. In diverse interviste ha raccontato come, nel comparto hard, la remunerazione per gli attori uomini sia spesso limitata al rimborso spese, a differenza di quanto accade per le attrici, rendendo complessa la costruzione di una stabilità economica esclusivamente attraverso questa professione.

L’obiettivo dichiarato dell’attore è quello di raggiungere una notorietà paragonabile a quella di figure simbolo del settore come Rocco Siffredi o il compianto Riccardo Schicchi. Un traguardo ambizioso, che si accompagna alla volontà di ottenere maggiore riconoscimento professionale e una prospettiva economica più solida. Nella sua città d’origine, tuttavia, l’attività nel cinema per adulti rimane poco conosciuta, segno di un percorso vissuto in parte lontano dai riflettori della quotidianità locale.

Con “Sandokan XXX” Ischia si conferma, ancora una volta, set ambito per produzioni di vario genere, capace di attrarre anche progetti fuori dai circuiti tradizionali del cinema mainstream…