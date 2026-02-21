domenica, Febbraio 22, 2026
type here...
IschiaSOCIETA'

Ischia set di “Sandokan XXX”: la Tigre di Mompracen in versione per adulti

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Sarà l’isola d’Ischia a fare da sfondo alle riprese di “Sandokan XXX”, nuova produzione cinematografica per adulti diretta e interpretata da Francesco Mancino, 42 anni, attore originario di Casandrino e residente a Sant’Arpino. Il progetto propone una rilettura in chiave esplicitamente adulta del celebre personaggio creato da Emilio Salgari, rielaborato per un pubblico esclusivamente maggiorenne, come chiarisce già il titolo.

La produzione è firmata da Ma Biondi e coinvolge un cast interamente napoletano. Nel ruolo di Marianna, la “Perla di Labuan”, figura centrale dell’immaginario salgariano, è stata scelta Lola Danger. Le riprese interesseranno diverse location isolane, sfruttando scorci e ambientazioni che richiamano atmosfere esotiche, elemento che ha contribuito alla scelta di Ischia come set naturale.

Per Mancino si tratta di una nuova tappa di un percorso artistico avviato circa dieci anni fa nel settore del cinema per adulti, interrotto soltanto durante il periodo della pandemia. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose parodie in versione hard di grandi produzioni cinematografiche internazionali, tra cui “Top Gun”, “Titanic”, “Il Gladiatore”, “Avatar”, “Barbie”, “Il Colosso di Rodi”, “Pearl Harbor” e “Troy”. Un filone produttivo che punta a rivisitare titoli iconici in chiave ironica e provocatoria, rivolgendosi a un pubblico di nicchia ma consolidato.

Parallelamente all’attività nel cinema per adulti, Mancino lavora nel settore della ristorazione. In diverse interviste ha raccontato come, nel comparto hard, la remunerazione per gli attori uomini sia spesso limitata al rimborso spese, a differenza di quanto accade per le attrici, rendendo complessa la costruzione di una stabilità economica esclusivamente attraverso questa professione.

L’obiettivo dichiarato dell’attore è quello di raggiungere una notorietà paragonabile a quella di figure simbolo del settore come Rocco Siffredi o il compianto Riccardo Schicchi. Un traguardo ambizioso, che si accompagna alla volontà di ottenere maggiore riconoscimento professionale e una prospettiva economica più solida. Nella sua città d’origine, tuttavia, l’attività nel cinema per adulti rimane poco conosciuta, segno di un percorso vissuto in parte lontano dai riflettori della quotidianità locale.

Con “Sandokan XXX” Ischia si conferma, ancora una volta, set ambito per produzioni di vario genere, capace di attrarre anche progetti fuori dai circuiti tradizionali del cinema mainstream…

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos