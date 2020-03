Ischia Servizi e Barano Multiservizi, gli operatori dimenticati da Enzo Ferrandino e Dionigi Gaudioso

Sono lasciati al loro destino e, forse, al loro contagio. Per gli operatori della nettezza urbana di Ischia e di Barano, i comuni guidati dal duo Ferrandino-Gaudioso non c’è sicurezza. I mezzi sono sporchi, non sanificati e gli operatori sono sprovvisti di dispositivi di sicurezza personale e attendono da giorni, nonostante le richieste, qualcosa per proteggersi.

Ma i rispettivi primi cittadini sono impegnati a fare gli accordi politici e a mantenere le poltrone. Non hanno sospeso le tasse, non hanno previsto la sanificazione dei territori, però, pensano ai concorsi per assumere e ai consigli comunali per completare le nomine politiche.

Per loro, forse, non siamo in emergenza. O, forse, l’emergenza è solo buona per farsi un po’ di propaganda politica con gli audio sparati come se fossimo in guerra…