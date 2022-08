Ischia Servizi, danni da Sciarappa. C’è chi sale e c’è chi scende in tribunale

La gestione di Lucibello e della Sciarappa di Ischia Servizi sta venendo a galla. Nell’ultimo CDA, Nicola Lauro ha provveduto a nominare il legale dell’ente per difendere l’azienda contro i ricorsi presentati da diversi lavoratori.

Per la cattiva gestione del presidente Capuano e dopo dei politici che hanno gestito insieme con Lucibello Mastropasqua, Scotti e Trani hanno citato l’azienda per aver svolto mansioni superiori e richiedono un aumento di livello. Diversamente, invece, sempre durante la gestione Sciarappa Sergio Siciliano e Giovanni Langella hanno chiesto al tribunale del Lavoro, invece, di punire l’azienda per averli demansionati e per aver arrecato loro un danno. Un po’ come è successo con Rocco Di Massa che si è visto riconoscere dal giudice diverse migliaia di Euro.

Queste cose capitano quando metti persone non adatte a gestire un’azienda come Ischia Servizi.