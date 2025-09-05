venerdì, Settembre 5, 2025
type here...
IN EVIDENZAIschia

Ischia, sequestrati manufatti abusivi sulla spiaggia degli Inglesi

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Denunciata una coppia di coniugi di Arzano: realizzavano opere edili senza permessi in area vincolata, deturpando il paesaggio

Un’operazione di controllo straordinario contro l’abusivismo edilizio ha portato, nei giorni scorsi, al sequestro di alcuni manufatti irregolari nella zona di Sant’Alessandro, lungo la spiaggia degli Inglesi. A finire nei guai una coppia di coniugi ultrasessantenni, originari di Arzano, denunciati per aver realizzato opere edilizie senza le necessarie autorizzazioni in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il blitz è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale e della Polizia Municipale. Nel corso dei sopralluoghi i funzionari hanno accertato la presenza di strutture non autorizzate che, secondo quanto emerso, avrebbero alterato il contesto naturale della zona, considerata di particolare pregio ambientale.

La Procura di Napoli è stata informata dell’accaduto e i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo. I due coniugi, un uomo di 65 anni e una donna di 62, dovranno ora rispondere della violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una piaga per il territorio isolano, dove il contrasto agli abusi edilizi si intreccia con la necessità di tutelare un patrimonio naturale e paesaggistico di rilevanza nazionale.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos