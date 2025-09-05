Ischia, sequestrati manufatti abusivi sulla spiaggia degli Inglesi

Denunciata una coppia di coniugi di Arzano: realizzavano opere edili senza permessi in area vincolata, deturpando il paesaggio

Un’operazione di controllo straordinario contro l’abusivismo edilizio ha portato, nei giorni scorsi, al sequestro di alcuni manufatti irregolari nella zona di Sant’Alessandro, lungo la spiaggia degli Inglesi. A finire nei guai una coppia di coniugi ultrasessantenni, originari di Arzano, denunciati per aver realizzato opere edilizie senza le necessarie autorizzazioni in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il blitz è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale e della Polizia Municipale. Nel corso dei sopralluoghi i funzionari hanno accertato la presenza di strutture non autorizzate che, secondo quanto emerso, avrebbero alterato il contesto naturale della zona, considerata di particolare pregio ambientale.

La Procura di Napoli è stata informata dell’accaduto e i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo. I due coniugi, un uomo di 65 anni e una donna di 62, dovranno ora rispondere della violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una piaga per il territorio isolano, dove il contrasto agli abusi edilizi si intreccia con la necessità di tutelare un patrimonio naturale e paesaggistico di rilevanza nazionale.