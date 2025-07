Ischia, sequestrate 10 bici elettriche a minori. Attivati i servizi sociali

Blitz notturno della Polizia Municipale sul Corso Vittoria Colonna. Il Sindaco: “Non è una punizione, ma tutela dei ragazzi”

Nella notte tra venerdì e sabato, il cuore pulsante della movida isolana è stato teatro di un’operazione congiunta tra la Polizia Municipale e gli assistenti sociali del Comune di Ischia. Obiettivo: garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme di circolazione, soprattutto da parte dei più giovani.

Il bilancio dell’operazione parla chiaro: dieci biciclette a pedalata assistita sono state sequestrate, otto delle quali condotte da minori non accompagnati, trovati privi di casco, documentazione e spesso anche di adeguata supervisione da parte degli adulti.

Il blitz, scattato lungo Corso Vittoria Colonna – una delle arterie più frequentate nelle ore serali – si inserisce in un piano più ampio di controllo del territorio, volto a contrastare fenomeni di degrado e situazioni di potenziale pericolo. I minori coinvolti sono stati identificati e segnalati ai servizi sociali dei rispettivi Comuni di residenza, come previsto dai protocolli per la tutela dei minori in situazioni di rischio.

La questione si fa ora più ampia: per le famiglie dei giovani coinvolti si prospettano accuse per omesso controllo e presunto abbandono, fattispecie che potrebbero aprire a procedimenti di tipo amministrativo o giudiziario.

Ferma ma equilibrata la posizione dell’amministrazione comunale. “Non si tratta di un’azione punitiva – ha commentato il Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino – ma di un intervento necessario per tutelare l’incolumità dei nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è prevenire tragedie, non sanzionare. Continueremo a essere presenti sul territorio per garantire sicurezza, rispetto delle regole e legalità”.

Le biciclette elettriche, spesso acquistate per moda o per comodità, diventano talvolta mezzi pericolosi nelle mani di chi non ha ancora la maturità – né l’autorizzazione legale – per guidarle. Le autorità invitano le famiglie a una maggiore vigilanza e a una riflessione più profonda sul rapporto tra minori, tecnologia e libertà.

Le operazioni di controllo proseguiranno nei prossimi weekend, in un’estate che si preannuncia intensa sotto il profilo dell’ordine pubblico.