Ischia senza “Vaccini influenzali“ . Luigi Mennella con “Casamicciola Sicura“ propone la gestione tematica delle “le campagne vaccinali” con l’attivazione della farmacia comunale prevista nel 2012

Nel merito della grave vicenda che afferisce la mancanza di dosi per le vaccinazioni antinfluenzali cosi il consigliere arch. Luigi Mennella di “Casamicciola Sicura“: “ Vaccini antinfluenzali, quel che sta accadendo sull’isola è gravissimo. Solo dopo la denunci a giornalistica de Il dispari l’Ordine dei medici e i medici locali sono intervenuti per sottolineare una vergogna che non può essere sottaciuta: “La carenza è sotto gli occhi di tutti”. I Sindaci quale prima autorità sanitaria locale non possono essere avulsi da quanto stiamo vivendo, per questo presto una programmazione in tal senso per l’immediato futuro a venire. Proponiamo quale gruppo consiliare di “Casamicciola Sicura” che investa subito sulla realizzazione della terza farmacia a Casamicciola già designata e deliberata nel 2012 in tal modo si potrà individuare anche un utile presidio ed un supporto al territorio che oggi più che mai ne ha bisogno. Una farmacia che dovrà essere censita quale comunale, per questo sotto l’egida del sindaco e che tratti una gestione tematica “le campagne vaccinali”!“.