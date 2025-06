Ischia, seconda perizia di variante per lo stadio. Lunedì riprendono i lavori al “Mazzella”

I lavori di riqualificazione dello stadio “Enzo Mazzella” a Ischia si vanno ad arricchire di una seconda perizia di variante in vista della ripresa dei lavori che è stata programmata per lunedì 30 giugno. Gli operai inizieranno con la demolizione delle scale di accesso alla tribuna coperta.

L’intervento, la cui lunga durata aveva suscitato contrasti tra Comune e ditta appaltatrice e polemiche tra i tifosi, è stato parzialmente completato, tanto che finalmente da gennaio era stata riaperta la sola tribuna del settore “Distinti”.

Adesso sono stati decisi e approvati dalla Giunta ulteriori lavori aggiuntivi.

In sintesi, le lavorazioni principali previste dalla variante consistono nella demolizione e rifacimento delle scale di accesso alle tribune coperte (compresi i parapetti); risanamento di elementi in ferro in più tratti; impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi e dei locali bagni e biglietteria lato distinti; tinteggiatura e realizzazione di una pista di salto in lungo.

Quei lavori “interminabili” all’impianto sportivo, del costo complessivo di 1.528.021 euro, sono finanziati con le risorse del Pnrr destinate al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

Il progetto esecutivo redatto dall’ing. Marco Minicucci era stato approvato dalla Giunta nel 2022.

Prevedeva un «intervento finalizzato al miglioramento delle dotazioni dell’impianto e delle condizioni di fruibilità, attraverso sostituzione dell’attuale manto usurato con uno di ultima generazione in erba sintetica, un nuovo sottofondo del campo da gioco, l’installazione di attrezzature sportive, un nuovo sistema di convogliamento delle acque meteoriche e il ripristino degli spalti».

Solo a novembre 2023, dopo essersi avvalso della Città Metropolitana di Napoli come centrale di committenza, i lavori erano stati appaltati all’impresa “Italgreen” con sede nella provincia di Bergamo, per l’importo complessivo di 885.185,83 euro oltre Iva.

Il contratto era stato sottoscritto a giugno 2024 e nel frattempo era stato nominato direttore dei lavori ing. Rosario Caruso. Sta di fatto che già ad agosto era stata approvata la prima perizia di variante.

E’ stato necessario arrivare a oltre metà marzo scorso per approvare gli atti del primo SAL.

A maggio, l’ing. Caruso ha trasmesso la perizia di variante n. 2, poi integrata e approvata in linea tecnica dalla Giunta agli inizi di questo mese. Per l’approvazione in linea economica, era necessario acquisire il nulla osta ministeriale. Trasmessi gli elaborati progettuali, dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è pervenuta la nota “Esito esame proposta di variazione di progetto” che ha comunicato il nulla osta.

La Giunta, acquisita la proposta del rup ing. Luigi De Angelis, ha ora provveduto all’approvazione.

La delibera evidenzia che a seguito della variante l’importo totale dei lavori appaltati ammonta ora a 1.046.186,28, con un maggiore importo netto pari a 161.139,34 euro, ovvero un incremento del 18,21% dell’importo del contratto originario. Le modifiche, si precisa, «non alterano la natura generale del contratto».

Via libera dunque agli ulteriori lavori, con la speranza che non siano necessari “tempi biblici” per l’esecuzione…