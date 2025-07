Ischia, seconda perizia di variante per i lavori alla Riva Destra

Le modifiche approvate dalla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino non comporteranno maggiori costi. Sono emerse alcune criticità per la presenza di acqua e la necessità di ripristinare l’impianto di alimentazione elettrica dei pontili galleggianti

Arriva la seconda perizia di variante per i complessi lavori alla Riva Destra del porto di Ischia, destinati a risolvere si spera definitivamente il fenomeno dell’“acqua alta”. Un’opera che rientra nel più ampio progetto avviato negli anni scorsi e finanziato dalla Regione con fondi FSC, POR Campania FESR e denominato “Lavori di messa in sicurezza, potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali, integrazione con le aree retro portuali e riqualificazione del porto”.

Il primo lotto che riguarda appunto la Riva Destra presenta un importo complessivo di 6.277.451,93 euro ed era stato appaltato nel 2022 all’Ati di Napoli “Operazione Srl” (capogruppo/mandataria) – “Campania Noleggi”, ma un ricorso al Tar della ditta seconda classificata aveva bloccato tutto.

Dopo la sentenza che ha rigettato il ricorso, l’iter è ripartito e a gennaio 2024 il direttore dei lavori ing. Luigi Di Massa aveva proceduto alla consegna in via d’urgenza. L’intervento è poi partito ad autunno scorso e attualmente sospeso per la stagione estiva.

Ma già all’atto dell’avvio, si era resa necessaria una prima variante redatta dall’ing. Di Massa, che ha comportato un maggiore importo netto dei lavori pari a 127.824,92 euro. Adesso, durante la “pausa estiva” dei lavori che riprenderanno in autunno, il rup ha evidenziato alla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino la necessità di una seconda perizia di variante, emersa per la verità dalle indagini condotte già lo scorso anno.

Come riportato in determina, infatti, «in data 21.11.2024 è stata eseguita dall’Appaltatore, un’indagine georadar per la ricerca di sottoservizi lungo tutta via Porto e trasmessa per vie brevi in data 04.12.2024, dalla quale risultava la presenza di acqua a pochi centimetri dal livello del selciato».

Due stazioni di sollevamento.

«… l’eccessiva profondità di scavo per le tubazioni e delle vasche di raccolta dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, sempre per la presenza di acqua poco sotto il livello del selciato, realizzando due stazioni di sollevamento, rispettivamente a nord e a sud di via Porto…»

IL RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA

A gennaio è stato eseguito un sopralluogo congiunto fra direttore dei lavori e rup e preso atto delle circostanze emerse: «Difficoltà oggettiva di realizzare uno scavo di notevoli dimensioni lungo la sede stradale per il cunicolo dei sottoservizi a completa tenuta stagna, destinato ad ospitare tra gli altri, cavi elettrici di media tensione, in presenza di un battente d’acqua poco sotto il livello del selciato confermata dalle indagini georadar e delle lavorazioni di scavo di preparazione alla realizzazione della palificata; l’eccessiva profondità di scavo per le tubazioni e delle vasche di raccolta dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, sempre per la presenza di acqua poco sotto il livello del selciato, realizzando due stazioni di sollevamento, rispettivamente a nord e a sud di via Porto (in luogo dell’unica vasca posta a sud), in modo da limitare le profondità di scavo delle tubazioni e della vasca di raccolta; l’esigenza, in vista dell’approssimarsi della stagione turistica, di ripristino dell’impianto di alimentazione elettrica dei pontili galleggianti, rimossi per la realizzazione dell’argine lungo la banchina; la necessità di aggiungere ulteriori massi per il ripristino della scogliera preesistente; la modifica di alcune lavorazioni comprese tra le migliorie offerte dall’appaltatore in fase di gara in conseguenza della perizia di variante; apportare lievi modifiche esecutive per la risoluzione di aspetti di dettaglio».

Modifiche destinate a migliorare il progetto e a renderlo più funzionale, considerata la delicatezza dell’intervento, ma relative ad aspetti che evidentemente non erano stati tenuti in considerazione nella fase progettuale.

Questa seconda perizia di variante non comporta però costi maggiori e dunque alcuna variazione all’importo contrattuale originario di 3.974.257,73 euro, incrementati a 4.102.082,65 a seguito della prima variante.

La Baldino ha dunque approvato la perizia di variante, precisando che «il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori, stabilito in 910 giorni naturali e consecutivi, decorrerà partire dalla data dell’ultima consegna parziale delle aree». Si attende la conclusione dei lavori, di là da venire, per verificarne l’esito…