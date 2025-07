Ischia Sea Casting incanta Salerno: prestazione maiuscola al Terzo Trofeo Surfcasting “Città di Salerno”

È stata una serata da incorniciare per la ASD Ischia Sea Casting, protagonista assoluta del Terzo Trofeo Surfcasting “Città di Salerno”, disputato sabato lungo il suggestivo litorale salernitano. Organizzato con la consueta cura dalla ASD Mareggiata, il trofeo ha richiamato centinaia di appassionati, con ben 100 box in gara e 200 atleti schierati, provenienti da tutta la Campania e dalle regioni del Sud Italia, per una sfida che ha saputo coniugare sport, passione e grande tecnica.

L’associazione isolana, guidata dal presidente Mario Coppola, ha affrontato l’impegno con quattro agguerrite coppie di pescatori sportivi, schierando sul campo tutta l’esperienza e la dedizione che ormai da anni la contraddistinguono nel panorama del surfcasting nazionale. E i risultati non hanno tardato ad arrivare, con una prestazione corale che ha confermato la qualità del progetto sportivo portato avanti sull’isola.

A brillare su tutti, la coppia composta da Giosuè Coppola e Vitantonio Iacono, capaci di conquistare un quarto posto assoluto che ha sorpreso per intensità e continuità. Un piazzamento che, come ha affermato lo stesso presidente, “non era del tutto inaspettato, ma sicuramente sorprendente vista l’altissima qualità degli atleti presenti in gara”. Parole che raccontano non solo la soddisfazione per il risultato, ma anche la consapevolezza di una crescita costante e metodica, figlia di un lavoro accurato e condiviso.

Alle loro spalle, a rendere ancora più significativo il cammino della squadra, si sono distinte anche le altre formazioni. Valerio Vigorito e Mirko Calise hanno centrato un secondo posto di settore, frutto di una condotta di gara grintosa e precisa. Hanno ben figurato anche Vito Mutri e Francesco Filogamo, ottavi con una prestazione solida e concreta, così come Pietro Orefice e Vito Spinelli, anch’essi capaci di imporsi in un contesto altamente selettivo. Da segnalare, inoltre, l’ottimo settimo posto della coppia formata da Nicolas e Dimitri Olefirenko, padre e figlio, la cui sintonia e dedizione hanno emozionato e convinto pubblico e giuria.

“Ischia Sea Casting non si ferma più”, ha commentato a fine manifestazione il presidente Coppola, visibilmente soddisfatto, ribadendo con orgoglio la volontà dell’associazione di continuare a crescere e rappresentare con dignità e passione l’isola d’Ischia in ogni appuntamento sportivo.

Il trofeo di Salerno non è stato soltanto un’importante vetrina agonistica, ma anche una prova concreta del valore di un gruppo affiatato e determinato, capace di misurarsi con realtà più strutturate e di emergere grazie a passione, spirito di sacrificio e competenze tecniche. Un risultato che vale come attestato di stima e stimolo per nuove sfide, in un cammino che per Ischia Sea Casting sembra ormai tracciato verso traguardi sempre più ambiziosi.