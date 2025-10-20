Ischia SEA Casting domina a Pontecagnano: pioggia di podi e primo posto per la società

Un’altra giornata da incorniciare per l’ASD Ischia SEA Casting, che nella terza tappa del Campionato Provinciale di Surf Casting ha messo in mostra tutto il suo valore, portando a casa una serie di risultati di prestigio che confermano la crescita e la solidità del gruppo isolano. Sul litorale salernitano di Pontecagnano, gli atleti gialloblù hanno affrontato la gara con determinazione e spirito di squadra, trasformando la competizione in una vera e propria festa dello sport.

Protagonista assoluto Valerio Vigorito, che con una prestazione impeccabile ha conquistato il primo posto di settore. Altra affermazione d’oro per il presidente Mario Coppola, capace ancora una volta di dimostrare carisma e competenza sul campo, meritandosi anche lui il primo posto di settore. Subito dietro, Vito Spinelli ha centrato il secondo posto con una gara di alto livello, mentre Vito Antonio Iacono ha completato il podio con un solido terzo posto di settore. Ottima prova anche per Pietro Orefice, quarto, che ha confermato tecnica e grande tenacia.

L’eccellente rendimento dei singoli si è tradotto in un trionfo collettivo: la società ischitana si è aggiudicata anche il titolo di prima classificata tra le società, un riconoscimento che premia il lavoro costante di un gruppo coeso e appassionato.

A completare la spedizione isolana, gli altri componenti del team che hanno dato il loro contributo in termini di impegno e spirito sportivo: Nikolas e Dimitri Olefirenko, Vito Mutri, Mirko Calise e Giosuè Coppola.

Il presidente Mario Coppola, visibilmente soddisfatto, ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti: «Siamo orgogliosi di ciò che stiamo costruendo insieme. Ogni gara è una nuova conferma del nostro impegno e della nostra crescita. Ora guardiamo con entusiasmo alla prossima sfida».

L’ultimo appuntamento del campionato è fissato per il 16 novembre, con la quarta e conclusiva prova, che si disputerà in diurna. In palio non solo il titolo provinciale, ma anche l’accesso ai livelli superiori: i primi tre classificati voleranno infatti al Campionato Italiano, mentre i primi quindici si qualificheranno per il Campionato Regionale.

Con una squadra in costante ascesa e un entusiasmo che cresce gara dopo gara, l’ASD Ischia SEA Casting continua a essere un punto di riferimento per lo sport isolano. La stagione non è ancora finita, ma i risultati parlano già chiaro: passione, dedizione e spirito di squadra restano le vere chiavi del successo.