Ischia, scuole chiuse e sgomberi a Monte Vezzi per l’allerta meteo arancione

Il sindaco Ferrandino firma l’ordinanza: stop alle attività didattiche e agli spazi pubblici dalle 14 di oggi. Residenti di Monte Vezzi obbligati a lasciare le case fino a domani pomeriggio

A Ischia, nelle prossime ore, scatteranno misure straordinarie per fronteggiare l’ondata di maltempo annunciata dalla Protezione civile della Regione Campania. Con l’ordinanza numero 165, firmata oggi dal sindaco Vincenzo Ferrandino, il Comune dispone la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, ludoteche per l’infanzia, parchi pubblici e del civico cimitero a partire dalle 14 del 10 settembre fino alle 14 dell’11 settembre.

Il provvedimento è legato all’allerta meteo arancione che entrerà in vigore nel primo pomeriggio e che prevede piogge intense, temporali anche violenti e raffiche di vento tali da determinare un rischio concreto di frane, colate rapide di fango, allagamenti e smottamenti. In particolare, il documento richiama il pericolo di dissesto idrogeologico diffuso, con effetti che potrebbero riguardare soprattutto le aree già considerate fragili del territorio.

Una delle zone più delicate è quella di Monte Vezzi, già colpita da un imponente evento franoso nell’aprile del 2006. Qui i residenti e gli occupanti delle abitazioni individuate nei verbali del Centro Operativo Comunale saranno obbligati ad allontanarsi dalle 17 di oggi fino alle 14 di domani, salvo proroghe legate al perdurare dell’allerta. Per loro il Comune ha predisposto soluzioni temporanee di accoglienza: chi ne avrà bisogno potrà ricevere assistenza e indicazioni presso il Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela”.

Oltre alla sospensione delle attività didattiche e al divieto di accesso agli spazi pubblici, l’ordinanza invita la cittadinanza a limitare ogni spostamento non indispensabile, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’esposizione al rischio. La Polizia municipale e le forze dell’ordine avranno il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni e, se necessario, di procedere anche in via coattiva.

La sala consiliare del Comune resterà operativa come centro di coordinamento delle emergenze, mentre proseguirà senza interruzioni il monitoraggio delle aree a rischio da parte delle strutture comunali e della Protezione civile.

La violazione delle misure stabilite sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, salvo che non si configuri un reato più grave. L’ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio online e diffusa sul territorio per garantire la massima informazione ai cittadini.