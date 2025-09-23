mercoledì, Settembre 24, 2025
Ischia, scuole chiuse solo a Ischia e a Forio. AGGIORNATO

Decisione condivisa dai sindaci dopo il nubifragio: domani sospese le lezioni in ogni Comune

di Redazione Web
AGGIORNAMENTO

Ore 18.58. Domani l’isola andrà a scuola a metà. Dopo una prima decisione condivisa di chiudere le scuole, solo il comune di Ischia ha effettivamente pubblicato l’ordinanza di chiusura dopo quella del comune di Forio. Barano, Serrara Fontana e Lacco Ameno fanno sapere, invece, che le scuole resteranno regolarmente aperte. Misteri dei nostri sindaci!

Dopo la giornata di paura e disagi provocata dal violento nubifragio di oggi, i sindaci dell’isola, anche supportati delle previsioni meteo e dalla proroga dell’allerta meteo prorogata per altre 24 ore, hanno deciso di tenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, mercoledì 24 settembre.

In attesa della pubblicazioni delle diverse ordinanze, è chiaro che la misura che sarà adottata, sarà in via precauzionale e resa necessaria alla luce degli allagamenti registrati in diversi plessi e delle difficoltà di viabilità ancora in corso. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli studenti e consentire verifiche puntuali negli edifici scolastici.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

