Ischia. Scuola dell’Infanzia, il Comune “fitta” i locali dell’Opera Pia

L’esigenza di assicurare la continuità delle attività della Scuola dell’Infanzia nel rispetto delle prescrizioni per prevenire il contagio da Covid-19 ha indotto il Comune d’Ischia a richiedere in concessione transitoria a titolo oneroso i locali alla via Vincenzo Mirabella presso la ex scuola materna “Mons. Domenico Caruso” di proprietà della Fondazione “Opera Pia Iacono Avellino Conte”. Il tutto su richiesta della dirigente scolastica del Circolo didattico Ischia 2 Patrizia Rossetti. Il distanziamento infatti richiede la disponibilità di un maggior numero di locali.

Una rapida indagine di mercato per reperire immobili idonei ha consentito di individuare il complesso in questione, che è situato nelle vicinanze dell’istituto scolastico, è composto da composto da 6 aule con relativi accessori ed aree pertinenziali esterne.

Dopo sopralluoghi e valutazioni anche Comune e Fondazione si sono accordati su un canone mensile di 3.000 euro esente da Iva trattandosi di alloggio sociale e/o strumentale. Al momento la durata della concessione è prevista dal 5 ottobre al 31 dicembre 2020, dunque per tre mesi, per un canone complessivo di 9.000 euro. Ma è anche prevista una proroga fino al 30 giugno 2021, ovviamente alle stesse condizioni economiche.

Il rup è l’ing. Gaetano Grasso, che ha adottato la relativa determina. Una scelta avvenuta con ordine diretto trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro e, come evidenziato in determina, « dando atto che le ragioni per l’ordine diretto non sono dovute alla mancata programmazione dell’ente ma alle ragioni di urgenza ed emergenza epidemiologica da Covid-19».

Il pagamento del canone alla “Opera Pia Iacono Avellino Conte” avverrà in due rate: la prima, pari al 30%, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, e la seconda rata a saldo entro il 31 dicembre.

Al momento l’impegno di spesa a carico delle casse comunali ammonta dunque a 9.000 euro, salvo la eventuale proroga.