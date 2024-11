Ischia sconfitta, fischiata e contestata: il Manfredonia vince al Calise, incubo gialloblu a Forio

ISCHIA CALCIO – MANFREDONIA 0-2

Serie D – Girone H – 12a Giornata

I fischi e i cori di contestazione, il confronto tifosi-squadra al triplice fischio e un clima tutt’altro che sereno al termine della partita. Il tabù casalingo resta tale, al Calise esulta ancora una volta la squadra avversaria e il bilancio stagionale, soprattutto tra le mura amiche, resta preoccupante. L’Ischia Calcio sbaglia di nuovo, a Forio vince il Manfredonia con due reti segnate nel corso della seconda frazione di gioco. I sipontini rialzano la testa e ritrovano il successo in campionato dopo due mesi; per i gialloblu arriva la sesta sconfitta stagionale a margine di una prestazione non convincente, in una gara utile per invertire il trend interno.

E invece la domenica si chiude come peggio non poteva, con l’ischitano Castaldi che va a segno e mette in crisi gli isolani: piovono critiche dal settore locale, con i calciatori fermi ad ascoltare le voci della tifoseria. Mister Enrico Buonocore non può contare sugli squalificati Giacomarro e Tuninetti, dunque ridisegna il suo scacchiere. In porta c’è la conferma di Gemito, Florio rientra dal turno di stop e completa la linea difensiva a tre, Giuseppe Mattera e Chiariello sono gli altri due interpreti.

A metà campo spazio per Montanino, con Trofa e Desiato da mezzali. Castagna e D’Anna occupano le posizioni laterali, Talamo supporta Favetta in avanti. I pugliesi provano ad approcciare meglio la sfida, ma il primo timido tentativo è di Chiariello con una deviazione allontanata dalla difesa ospite sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 9’ Florio inventa dalle retrovie, D’Anna appoggia per Favetta che esplode il sinistro: la retroguardia di Cinque ribatte da breve distanza. Passano quattro giri di lancette e Talamo ci prova di testa su un traversone proveniente dalla corsia opposta: Sapri è attento e neutralizza senza troppe difficoltà. Occasione per il Manfredonia al quarto d’ora di gioco: Florio respinge, Coppola raccoglie e di testa chiama in causa Gemito, bravo a bloccare.

Al 25’ Giacobbe scappa a destra, salta Talamo e prova l’ingresso in area, i gialloblu intervengono in maniera decisiva. Sul ribaltamento di fronte D’Anna mette al centro per la zampata di Favetta, gli ospiti si salvano. Al 33’ ghiotta opportunità per i sipontini: Carbonaro si ritaglia lo spazio e riesce a crossare, Scaringella sbuca tra i centrali e sfiora il gol di testa. Pochi secondi più tardi il reparto arretrato di Buonocore resta fermo su una rapida manovra degli avversari, Scaringella può timbrare ma D’Anna è prodigioso in chiusura. L’Ischia non riesce a trovare sbocchi, ma al 40’ Castagna sfonda sulla destra e serve Desiato che controlla e calcia di sinistro: pallone fuori. Al rientro in campo, il tecnico isolano inserisce Pellino e Maiorano, riportando la sua squadra su un 4-3-3. La ripresa si apre con Favetta che, dopo aver ricevuto centralmente, fa partire un gran destro che trova la respinta in tuffo di Sapri. Al 48’ Montanino ci prova di testa su suggerimento di Florio, ma l’azione sfuma. I padroni di casa premono e dalla sinistra Talamo innesca Favetta che, indisturbato, sfiora soltanto il pallone.

Al 57’ il Manfredonia sblocca il risultato. Sugli sviluppi di una palla inattiva, Gemito è strepitoso su Carbonaro: sulla ribattuta si avventa l’ischitano Castaldi che insacca da due passi. Buonocore si gioca la carta Patalano, al 68’ si registra la reazione locale con Forte che deve opporsi al tiro a botta sicura di Trofa. Trascorre poco tempo e l’Ischia resta in dieci per espulsione del portiere Gemito, uscito dai pali per fermare un contropiede di Porzio. Entra Zandri al posto di Pellino.

Il calcio piazzato di Giacobbe beffa il neo entrato e vale il raddoppio. Al 77’ Sapri disinnesca un cross insidioso di Florio. Favetta e compagni spingono, nonostante l’inferiorità numerica e le due reti di svantaggio. All’89’ Castagna scappa da metà campo, rientra sul destro e manda di un soffio a lato. Nel secondo minuto di recupero Talamo, servito da Florio, non riesce a battere l’estremo difensore che respinge. È game over al Calise, il match va in archivio con il punteggio di 0-2. Fischi e contestazione al triplice fischio, squadra chiamata dai tifosi per un colloquio durato alcuni minuti

Il tabellino

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Mattera Giuseppe, Chiariello, Castagna, Trofa, Montanino (65’ Patalano), Desiato (46’ Pellino – 71’ Zandri), D’Anna (46’ Maiorano), Favetta, Talamo. A disposizione: Quirino, Arcamone, Buono, Mattera Giovanni, Ballirano. Allenatore: Buonocore

Manfredonia: Sapri, Spina, Castaldi, Montinaro, Forte (81’ Amabile), Coppola (56’ De Luca), Carbonaro (84’ Konate), Giacobbe, Scaringella (66’ Bonicelli), Calemme, Porzio. A disposizione: Vlasceanu, Fischetti, Prencipe, Coulibaly, Tedesco. Allenatore: Di Staso (Cinque squalificato).

Arbitro: Paccagnella di Bologna

Assistenti: De Lucia di Frosinone e Di Carlantonio di Roma 2

Marcatori: 57’ Castaldi (M), 72’ Giacobbe (M)

Ammoniti Giacobbe (M), D’Anna (I), Castaldi (M)

Espulso Gemito (I) al 70’

Angoli 7-2

Durata: p.t. 46, s.t. 51’

Spettatori 200 per limitazione capienza del Calise