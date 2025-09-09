Ischia, scatta il divieto di balneazione dopo i controlli ARPAC

Una situazione imprevista ha spinto il Comune di Ischia a dichiarare il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di costa dell’isola. L’ordinanza, firmata dal sindaco Vincenzo Ferrandino e registrata il 5 settembre 2025, è arrivata dopo che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) ha comunicato i risultati di un prelievo effettuato lo scorso 3 settembre.

Dalle analisi trasmesse al Municipio è emersa una criticità inattesa rispetto al monitoraggio ordinario delle acque balneabili, che fino a questo momento non aveva evidenziato anomalie. La normativa in vigore impone, in questi casi, la sospensione immediata della balneazione, in attesa di nuovi accertamenti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire un margine di sicurezza a cittadini e turisti.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza numero 157, dispone l’installazione di cartelli che segnalino il divieto lungo l’area interessata. Inoltre, come da protocollo, il documento è stato trasmesso agli enti competenti: dal Ministero della Salute alla Regione Campania, passando per l’ASL Napoli 2 Nord e la Capitaneria di Porto di Ischia. Alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine spetterà vigilare sul rispetto delle prescrizioni.

L’amministrazione comunale ha chiarito che la misura ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà revocata non appena l’ARPAC comunicherà l’esito favorevole dei successivi prelievi. In attesa delle nuove verifiche, la vicenda tiene alta l’attenzione non solo degli isolani ma anche dei villeggianti che, in questi giorni di fine estate, continuano a frequentare le spiagge.

Il caso di Ischia si inserisce in un quadro più ampio che riguarda l’intero litorale campano. La stagione balneare 2025 era stata finora classificata come positiva, con la maggior parte delle acque dell’isola giudicate di qualità “eccellente”. Tuttavia, episodi come quello registrato nei giorni scorsi ricordano quanto sia delicato l’equilibrio tra tutela ambientale e salvaguardia dell’economia turistica, in un territorio che fa del mare la sua principale risorsa.

Non è la prima volta che in Campania emergono criticità improvvise legate a condizioni straordinarie, spesso causate da fenomeni meteorologici intensi o da guasti alle condotte. In questi casi, l’iter prevede sempre l’immediata adozione di un divieto, che viene poi revocato nel giro di pochi giorni, una volta che le acque tornano nei parametri di sicurezza. Per questo motivo, anche l’episodio di Ischia è destinato con ogni probabilità a risolversi in tempi rapidi, ma resta l’eco di un provvedimento che pesa sull’immagine dell’isola e sulla serenità di residenti e operatori turistici.