ISCHIA, SCARICHI ABUSIVI A CARTAROMANA: L’EVI LI CHIUDE E RIPULISCE TUTTO

Su richiesta del Comune di Ischia e con l’assistenza del locale Comando Vigili, l’EVI spa, azienda che gestisce le reti idriche e fognarie presenti sul territorio, è intervenuta urgentemente sul piazzale terminale di via Nuova Cartaromana.

Il piazzale era stato interessato da liquami fognari di dubbia provenienza, tracimando nel bellissimo mare sottostante attraverso le condotte pluviali della zona.

Operai e tecnici dell’EVI, dunque, hanno velocemente individuato la causa: ignoti, che verranno successivamente identificati e denunciati, avevano incanalato abusivamente i propri scarichi fognari in un tratto di rete di recente realizzazione, ma non ancora operativo. Le vasche di raccolta, riempitesi, avevano cominciato a rilasciare il proprio contenuto in strada ed a mare.

Con l’ausilio di una ditta di espurghi si è dapprima provveduto a svuotare completamente le vasche, riempiendo ben tre camion per complessivi diciotto metri cubi di liquami, che verranno regolarmente smaltiti in discarica, come prevedono le norme ambientali.

Quindi, insieme agli agenti del Comando Vigili di Ischia, le squadre del servizio fognario dell’EVI hanno individuato gli scarichi abusivi ed hanno provveduto a chiuderli.

Si procederà successivamente ad individuare le abitazioni e/o le strutture da cui si diramano gli scarichi ed a denunciare i responsabili per reati ambientali.