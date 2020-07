Per lunghi, lunghissimi minuti, alcune auto sono rimaste letteralmente “prigioniere” del parcheggio di Ischia (ex Jolly). Il motivo? Le sbarre che ne regolano l’accesso sono rimaste abbassate impedendo l’uscita dei veicoli. Una situazione paradossale che ha creato non pochi disagi.

“Al tasto “SOS” presente sulla colonnina, non ha risposto l’assistenza e il problema si é prolungato nel tempo” ci ha dichiarato in lettore.