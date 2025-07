Ischia, sbarca con mille euro falsi: arrestato un 50enne napoletano dai Carabinieri

Mille euro in banconote da cinquanta, tutte false, nascoste con cura ma non abbastanza da sfuggire all’occhio esperto dei Carabinieri. Giuseppe Savarese, 50 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato al porto di Ischia, appena sceso da un aliscafo proveniente da Napoli.

I militari dell’Arma, impegnati nei controlli quotidiani sul flusso turistico in ingresso sull’isola, lo hanno fermato per un controllo di routine. Il suo atteggiamento nervoso ha spinto gli uomini in divisa a procedere con una perquisizione personale, nel corso della quale sono saltate fuori venti banconote da 50 euro, tutte abilmente contraffatte.

A prima vista, i falsi sembravano di buona qualità. Ma un dettaglio non è passato inosservato: due delle banconote avevano lo stesso codice alfanumerico, segnale inequivocabile di falsificazione. Da lì l’approfondimento che ha confermato i sospetti e fatto scattare le manette.

Savarese è stato condotto in carcere a Poggioreale e per lui sarà avviata la procedura per il rilascio del foglio di via obbligatorio dall’isola verde. Le indagini proseguono per stabilire l’origine delle banconote e se l’uomo fosse parte di un’organizzazione più ampia dedita alla diffusione di denaro contraffatto.