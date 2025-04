Ischia, salvezza conquistata: ora onorare il Mazzella. I gialloblù guardano al futuro tra orgoglio, emozione e nuove sfide

Due gare al termine e la missione dell’Ischia Calcio è già compiuta: la salvezza è stata centrata grazie alla vittoria contro l’Acerrana, battuta con un netto 0-2. Un successo all’inglese che garantisce la permanenza in Serie D e apre nuovi scenari per il futuro. Il progetto tecnico va consolidato e migliorato: il processo di crescita del club è in corso, ma serve un ulteriore passo avanti per entrare stabilmente tra le protagoniste del campionato.

Nel frattempo, tra errori e correttivi, Antonio Foglia Manzillo ha condotto la squadra in porto. In vista dell’estate, con la possibilità di una sua riconferma in panchina, l’allenatore vuole concludere al meglio questo girone di ritorno. Restano due partite per il gruppo gialloblù, ormai senza assilli, che si prepara a salutare lo stadio Mazzella. Un impianto ritrovato solo a gennaio, fortemente atteso e desiderato, che è stato il teatro della rincorsa salvezza della squadra isolana.

Ritrovata la propria identità e solidità, l’Ischia ha riscoperto la sua dimensione nella quarta serie nazionale. È proprio tra le mura amiche che ha costruito il cammino e tagliato il traguardo con due turni d’anticipo. Ora sul suo percorso c’è la Palmese, squadra con lo stesso punteggio e senza particolari obiettivi. Ma un derby è sempre un derby: vincere vorrebbe dire chiudere bene e regalare una gioia ai tifosi.

C’è però un altro obiettivo: riaccendere l’entusiasmo di uno stadio rimasto deluso dopo il pareggio casalingo contro il Costa d’Amalfi. I fischi dai Distinti restano tra le immagini più emblematiche di una stagione complicata e discontinua. Ma il blitz ad Acerra ha cambiato tutto, permettendo alla squadra di Foglia Manzillo di raggiungere il traguardo.

Riscattare quella delusione è una prova d’orgoglio. Riaccendere la passione del pubblico diventa prioritario per mantenere viva la fiamma in vista della prossima stagione. Il bilancio al Mazzella, davanti ai 500 fedelissimi, parla di quattro pareggi e due vittorie: i tre punti casalinghi mancano dal 2 marzo, contro il Francavilla. Onorare lo stadio è importante per la squadra e per chi, forse, è alla sua ultima presenza in maglia gialloblù.

“Domenica sarà comunque una partita importante: vogliamo chiudere la stagione con un risultato positivo davanti al nostro pubblico. È l’ultima al Mazzella di quest’anno e va onorata nel migliore dei modi, perché giochiamo davanti al nostro meraviglioso pubblico. Per me ha un valore speciale, perché potrebbe anche essere la mia ultima partita a Ischia. Voglio chiudere in bellezza. Non lo dico perché voglio andare via, o come se fosse un addio, ma semplicemente perché certe decisioni spettano alla società”, ha dichiarato Gabriele Pastore, pilastro della difesa e leader dello spogliatoio.

Il futuro suo e di molti compagni dipenderà dalle scelte della società e dalle dinamiche di mercato. E proprio per questo l’ultima a Fondobosso richiede un supplemento di cuore, motivazione e appartenenza. Perché ogni fine stagione è anche l’inizio di una nuova fase e concluderla nel modo giusto può fare la differenza. Un successo, oltre il risultato, significherebbe alimentare quella connessione con l’isola e i suoi tifosi che ha reso grande l’Ischia nei momenti migliori. Un patrimonio da custodire, valorizzare e far crescere, perché il calcio, qui, è ancora una questione d’anima.