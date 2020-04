Ischia. Salvata una upupa dai volontari LAAI

Nella giornata di oggi, 8 aprile 2020, sotto segnalazione di un signore residente nelle zone di Barano, veniva rinvenuto un esemplare di fauna selvatica, un’upupa.

L’animale, classificato come specie protetta, era in difficoltà presentando ferite sull’ala sinistra e sulla zampa destra. Subito i volontari della LAAI (Lega animali&ambiente delle isole del Golfo), rispondono all’intervento mettendo in sicurezza l’uccello recuperandolo e attivando la procedura del CRAS, presso il Frullone di Napoli. Sarà trasferito al Centro recupero animali selvatici, e noi gli mandiamo un in bocca al lupo sperando di rivederlo presto nei nostri cieli.

L’upupa è lunga tra i 25 e i 29 centimetri e ha un’apertura alare che sfiora il mezzo metro (44 – 48 cm). Il piumaggio è inconfondibile, marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce orizzontali bianco-nere nella parte inferiore. Il capo è provvisto di un ciuffo erettile di penne, il becco è piuttosto lungo e sottile e leggermente ricurvo verso il basso. I sessi sono simili.

È amante dei luoghi secchi, semi-alberati caldi e assolati: la si può incontrare presso boschetti o frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. Il tradizionale paesaggio agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d’alberi, campi terrazzati, prati e vigneti, è ideale per l’Upupa. È presente anche nelle zone verdi delle città. Si nutre di larve di invertebrati, grossi insetti, molluschi e ragni.

All’inizio del periodo riproduttivo il maschio esegue una semplicissima parata nuziale spiegando a ventaglio la cresta: un ciuffo erigibile ogni qual volta l’animale si trova in stato di agitazione. Nidifica nelle cavità degli alberi, negli anfratti di rocce o di manufatti quali muri a secco o edifici rurali.

Solo raramente venivano segnalati individui localmente e parzialmente estivi ed alcuni nidificanti. Adesso, invece, questo grazioso uccello torna sempre più numeroso, dall’Africa, nella nostra zona durante il periodo riproduttivo e nidifica da noi in buon numero sulla nostra penisola e sulle nostre isole.

Ricordiamo inoltre che la LAAI, è stata costituita da Lisa Molinaro, Mariagrazia di Scala, Enrica De Siano, Maria Piramo, Alessandra Punzo, Anna di Scala. Sempre a disposizione per la salvaguardia di animali dell’isola d’Ischia.