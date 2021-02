Ischia: salvata tartaruga intrappolata in una rete

- Advertisement -

Nella mattinata di oggi, sabato 06 febbraio, è stata recuperata in mare una

tartaruga rimasta intrappolata in una rete. L’animale era stato individuato in mare nei pressi della baia di Cartaromana in evidente difficoltà proprio a causa della rete che si era attorcigliata intorno alle pinne.

Il pronto intervento di un diportista, che ha immediatamente informato la

Guardia Costiera, ha scongiurato il peggio e consentito di liberare l’animale dalla rete e di recuperarlo nel porto di Ischia.

La Guardia Costiera ha immediatamente organizzato il trasporto della tartaruga Caretta Caretta presso il Turtle point del Centro ricerche tartarughe marine della Stazione zoologica Anrton Dohrn di Portici, che coordina la rete di monitoraggio delle tartarughe marine in Campania. La tartaruga è stata ospedalizzata e il personale specializzato ha prestato le prime cure ed ha accertato la presenza di alcuni piccoli traumi che saranno prontamente curati ad opera del centro medesimo, con la speranza che l’animale possa ritornare in mare molto presto.

Grazie al pronto intervento del diportista che non ha esitato nel liberare la tartaruga, si è potuto scongiurare l’ennesimo evento di animali marini ritrovati privi di vita.