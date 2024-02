Ischia saluta Tonino Carcaterra. Maestro di tennis!

Gaetano Di Meglio | Educato. Gentile. Appassionato. Tonino Carcaterra ha lasciato il terreno di gioco del suo Tennis Club Pineta per sempre. E ci ha lasciato, anche in redazione, più poveri.

Tonino ha sempre tifato “Dispari”. Ci ha fatto sentire il suo affetto, il suo rispetto e ha condiviso con noi la sua smodata passione per il tennis. Il suo tennis.

E ci ha lasciato mentre Jannik Sinner scriveva una delle pagine di tennis più importanti nel Mondo, nella lontana Australia.

Nel dare il nostro abbraccio, sincero, a tutta la famiglia Carcaterra, abbiamo deciso di pubblicare tre articoli di Tonino in particolare. Tre articoli, delicati come sempre, che ci raccontano del “Maestro”

Pensieri in libertà

Quando ero studente delle scuole superiori, durante l’ora di educazione fisica giocavamo a pallavolo o pallacanestro. Nella prima disciplina riuscivo a combinare qualcosa, mentre a pallacanestro ero negato, ma ne ero più attratto. Fuori orari scolastici giocavo a calcio nella squadra “I Crociati”. Siamo negli anni ’50 del secolo scorso. Giocavo a mezzala e me la cavavo discretamente.

Intorno ai 30 anni conobbi, per caso, il tennis e me ne innamorai. Sapevo che, per più motivi, sarei rimasto una mezza calzetta come giocatore e così è stato e tale sono rimasto. Però, dato il fascino che subivo, mi incaparbii a giocarlo in modo da dare uno spettacolo non sgradevole. Presi lezioni rubacchiando parte del sapere dei maestri. Guardavo i più eleganti giocatori imitandoli, lessi molto, soprattutto manuali e storie di campioni, con le loro peculiarità.

Nel 1970, spinto ed aiutato da mia moglie, organizzammo il Tennis Club “Pineta”, dove tuttora continuiamo, aiutando i nostri due figli, Massimo e Ghita, entrambi insegnanti di tennis. Le richieste dei soci erano molte ed io, ai limiti del quasi accettabile, mi proposi come insegnante, qualifica che ottenni nel 1976.

Volutamente, a volte, mi fermo nelle varie palestre dell’isola e osservo gli altri sport. Ormai sull’isola d’Ischia, rispetto a 50 anni fa, si frequentano molte discipline. Per televisione seguo il canale 64 SuperTennis della Federazione Italiana Tennis, dove trasmettono di tutto, sempre nell’ambito del tennis.

Malgrado i miei 84 anni, capita ogni tanto di fare qualche scambio. Ho notato che mi fa difetto la muscolatura, non più allenata, ma so esattamente, come 40 anni fa, cosa devo fare sul campo: come penso succeda a tutti. Gli eventi della vita mi hanno consigliato, se non proprio costretto, negli ultimi anni, a smettere di giocare, ovviamente nel modo sommesso e modesto che conoscevo. Cosa che mi è dispiaciuto molto. Consiglio a chiunque di non fare come me, ma di continuare sempre. Il movimento è vita, soprattutto se incanalato nelle regole di una disciplina sportiva. Questo pensiero non è mio, ma l’ho fatto mio, sentendo molti pareri di illustri personaggi. Diamoci da fare, dunque! Lo dico innanzitutto a me stesso!

Il tennis nel corso degli anni

Il gioco del tennis è nato poco più di cento anni fa. Gli inglesi, per la precisione, hanno codificato buona parte di essi.

Con il trascorrere degli anni, esso, il tennis, è stato modificato poco, ma in maniera particolare: il cambio di palle nuove; l’innovazione del tie-break (si pensi che nel secolo scorso, un incontro arrivò al punteggio 29 a 27 game in un set, o giù di lì). Successivamente, si sono avute altre piccole ma opportune innovazioni. Mi viene in mente l’abbigliamento. Fin quasi alla prima metà del secolo scorso, le donne vestivano gonne lunghe; così gli uomini. Quando la campionessa Lea Pericoli si presentò sul campo, a Wimbledon, con un gonnellino quasi alla moderna, suscitò critiche e scalpore. A quell’epoca, gli stessi tennisti, gli uomini, vestivano pantaloni lunghi e in bianco da capo a piedi. Il famoso Bil Tilden, degli anni ’20, era personaggio eclettico, bello, alto: le foto di allora impressionavano per l’impeccabile stile. Ma non era un manichino da salotto; era un validissimo giocatore.

Mi si perdoni per i cambiamenti del tempo, che non menziono un po’ per ignoranza, un po’ per dimenticanza da parte mia. Arrivo, inevitabilmente, al periodo del coronavirus, che tanti problemi, ai limiti del drammatico, sta procurando all’intera umanità, invadendo anche il mondo dello sport.

Qualche giorno fa, per televisione, ho seguito parte di un incontro di tennis, ad alto livello. Ho notato come, da disposizioni del Coni ed Enti Federali Internazionali, che i raccattapalle raccoglievano le palle aiutandosi con una racchetta. Ma non ho capito perché la davano ai giocatori buttandola con la mano. A questo punto la cosa si fa un po’ complicata perché mi chiedo che senso ha il raccoglierla con la racchetta e poi mandarla con la mano. Ma non posso insistere ulteriormente perché non ho visto tutto il giro dei passaggi. Penso che usassero uno scatolo di palle diverse per ogni battuta dei due tennisti. Ma! Ma! Ma!

In conclusione, se si può arrivare ad una conclusione, le regole del gioco del tennis rimangono sempre le stesse: “Uno dei due giocatori deve mandare la palla nella metà campo dell’avversario e questi deve fare altrettanto, prima che essa rimbalzi la seconda volta nel suo campo”. Altrimenti un solo punto può durare all’infinito. Con tutto il rispetto per i cambiamenti che si sono avuti nel corso degli anni.

Dalla passione scaturiscono la volontà e l’impegno

Il capitano Tripicchio, amico di mio figlio Massimo, ormai cinquantenne (hanno frequentato le scuole elementari insieme), la scorsa estate ha preso delle lezioni di tennis, con profitti sufficienti da mio figlio. Dopo un po’ di tempo è imbarcato. Qualche settimana fa Massimo ha ricevuto una telefonata dal suo amico capitano, dalla nave che si trovava in Brasile. Il capitano Tripicchio gli diceva che ogni tanto si allenava al muro, anzi alla paratia di uno degli ambienti di bordo. E gli chiedeva consigli su come correggere un difetto sul rovescio a due mani.

Questo fatto, malgrado la sua essenzialità, fa riflettere non poco. Innanzitutto penso alla velocità dei collegamenti tramite le apparecchiature moderne; poi mi vien da pensare ai commenti di qualcuno del suo equipaggio alla vista di tale strano e raro spettacolo! Ma soprattutto mi viene da pensare alla passione che si è tramutata in altrettanta volontà ed impegno: 50 anni, capitano di una nave che randella contro una paratia della nave.

Siccome io, per imparare benino quel poco di tennis che conosco, ho fatto di peggio, sento di complimentarmi con il cap. Tripicchio. E chissà che, dai e dai, possa diventare un apprezzabile tennista over 50.

Non mi stanco di ricordare ancora una volta il Maestro M. D’Ambra, tuttora operante presso C. Lido, che in certi periodi del suo apprendistato tennistico, in età giovanissima, palleggiava usando una mattonella al posto della racchetta. Manco a farlo apposta, dopo una trentina d’anni la Scuola Nazionale Maestri propose alle Scuole Tennis periferiche l’uso del go-back in legno per i bambini, allo scopo di facilitare l’apprendimento dei fondamentali. Successivamente furono introdotte le racchette a manico corto, a seconda dell’età. Ma la differenza sta nel fatto che i go-back, back and drive e racchette a manico corto furono usate per facilitare il compito, mentre nel caso del Maestro D’Ambra il motivo era di ben altra natura e forse più di uno! In conclusione in questo mondo, quando si amano le cose, si prova e si riprova, anche se non sempre si raggiunge il traguardo prefissatosi. Ma qualunque esso sia, vale sempre la pena.

(*) Maestro Scuola per ragazzi c/o Tennis C. Pineta